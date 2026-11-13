Garde à vue : Assistant de Raphaël Arnault mis en cause dans reconstitution Jeune Garde

Un assistant parlementaire de Raphaël Arnault placé en garde à vue pour reconstitution de la Jeune Garde. Une enquête distincte de celle sur la mort de Quentin Deranque.

Un assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête portant sur les soupçons de reconstitution du mouvement d'ultragauche dissous, la Jeune Garde. Cette mesure judiciaire s'inscrit dans une procédure spécifique ouverte par le parquet de Paris, distincte de l'affaire judiciaire concernant le décès du militant d'extrême droite Quentin Deranque survenu à Lyon.

Enquête distincte sur la reconstitution de la Jeune Garde

L'interrogatoire sous le régime de la garde à vue concerne spécifiquement des soupçons de reconstitution de la Jeune Garde, groupuscule qui se revendique antifasciste et qui a été fondé en 2018 à Lyon par Raphaël Arnault avant d'être dissous par décret en juin 2025. L'enquête a été ouverte en février dernier suite à un signalement du ministère de l'Intérieur soupçonnant des velléités de reconstitution de ce mouvement sur au moins cinq territoires différents.

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Son avocat, Me Louis Pierot, a confirmé que son client avait été remis en liberté sans poursuite à ce stade. L'avocat a insisté sur le fait que cette procédure n'a aucun lien avec l'enquête sur la mort de Quentin Deranque, infirmant ainsi certaines informations de presse qui cherchaient à associer les deux dossiers judiciaires.

Liens supposés avec l'affaire Quentin Deranque

Une autre source proche du dossier a révélé que la plupart des 14 personnes mises en examen dans l'enquête sur la mort de Quentin Deranque étaient membres ou proches de la Jeune Garde. Le député LFI Raphaël Arnault, qui rejette toute responsabilité dans cette affaire, a été entendu le 29 octobre en audition libre dans le cadre de cette enquête instruite à Lyon.

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Des faits antérieurs avaient également mêlé le cercle du député à cette sombre affaire. Robin C. avait été arrêté avec d'autres proches de Raphaël Arnault après le passage à tabac mortel du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque en février à Lyon. À l'issue de leur garde à vue, un autre attaché parlementaire du député insoumis avait été mis en examen pour complicité de meurtre et un de ses anciens employés pour meurtre.

Robin C., qui était uniquement soupçonné d'avoir aidé un des suspects à se cacher, avait été remis en liberté et avait pu reprendre son travail à l'Assemblée nationale. Il devait être convoqué ultérieurement pour répondre de recel de malfaiteur, mais cette convocation n'avait pas encore eu lieu selon son avocat. Cependant, cette affaire reste marquée par la dénonciation faite par la famille de Quentin Deranque concernant une conférence tenue par Raphaël Arnault à Villeurbanne.

Implications politiques et conséquences judiciaires

Cette affaire met en lumière les ramifications complexes entre les acteurs politiques locaux et les groupes d'extrême droite en France. La dissolution de la Jeune Garde en juin 2025 n'a pas empêché les soupçons de reconstitution, entraînant des mesures de garde à vue et des interrogatoires approfondis.

Le contexte politique reste tendu autour de la figure de Raphaël Arnault et de son parti, la Ligue de l'Insoumission. Les actions judiciaires menées par le parquet de Paris et la sous-direction antiterroriste montrent une vigilance accrue face aux mouvements dissous.

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Les prochaines étapes de cette enquête dépendront des investigations complémentaires et des éventuelles convocations pour recel de malfaiteur ou autres chefs d'accusation. La famille de Quentin Deranque continue de suivre de près les développements judiciaires et politiques liés à cette tragédie.