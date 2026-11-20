Gardanne célèbre la Journée des droits de l'enfant le 21 novembre 2026 au gymnase Léo-Lagrange. L'Unicef et les services municipaux proposent des ateliers créatifs et éducatifs pour les familles de la ville labellisée.

La ville de Gardanne organisera la Journée des droits de l'enfant le samedi 21 novembre 2026, transformant le gymnase Léo-Lagrange en un espace de rencontre intergénérationnel. L'événement se tiendra à partir de 14 heures et visera à placer le jeu, le partage et la découverte au cœur des activités proposées aux jeunes résidents et à leurs parents. Cette manifestation s'inscrit directement dans l'engagement continu de la municipalité envers le bien-être des plus jeunes, renforçant son statut de Ville amie des enfants.

Un cadre institutionnel labellisé Unicef

La manifestation s'inscrit dans la continuité de l'engagement de Gardanne, labellisée Ville amie des enfants par l'Unicef, une reconnaissance qui implique concrètement la prise en compte des besoins des plus jeunes. En rejoignant ce réseau, la municipalité affirme sa volonté de donner la parole aux enfants et de leur permettre de mieux connaître leurs droits fondamentaux. L'objectif affiché est de les aider à comprendre qu'ils occupent une place entière et légitime au sein de la société locale. Cette journée du 21 novembre 2026 servira de mise en pratique concrète de ces valeurs, avec des activités spécifiquement adaptées aux différentes tranches d'âge présentes.

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Programme détaillé des ateliers et animations

Le programme officiel débutera à 14 heures 10 par une ouverture musicale assurée par l'école de musique de la ville, offrant une ambiance festive immédiate. Dès 14 heures 20, les ateliers et animations prendront le relais jusqu'à 17 heures pour occuper les participants toute l'après-midi. L'Unicef tiendra un stand officiel intégré au Village ami des enfants, permettant une visibilité directe de ses missions. Le Relais petite enfance proposera également des activités adaptées aux tout-petits pour initier les plus jeunes à ces notions.

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Initiatives créatives et éducatives variées

Des activités manuelles et artistiques seront également au rendez-vous, avec un atelier dirigé pour accompagner les enfants dans la confection d'avions en papier. L'école d'arts plastiques organisera un atelier créatif ouvert à tous les niveaux de compétence. D'autres espaces permettront de découvrir, de manipuler et de bouger activement, incluant un parcours sensoriel et des activités de motricité en pleine nature organisées en collaboration avec les crèches locales. La pêche aux canards, le maquillage en accès libre et un parcours sportif compléteront cette offre ludique pour stimuler la motricité.

Sensibilisation aux droits et à l'environnement

Les droits et la vie quotidienne seront abordés de manière ludique grâce à plusieurs rendez-vous imaginés par le pôle animation. Le public pourra découvrir