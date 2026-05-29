Gard : fermeture partielle de la route des gorges du Gardon pour le triathlon Monumental

La très fréquentée route départementale qui longe les gorges du Gardon sera coupée ce dimanche 31 mai 2026 entre Nîmes et le pont Saint-Nicolas en raison du passage de 1300 triathlètes. Les automobilistes devront emprunter un itinéraire de déviation.

Nîmes . La route magnifique qui mène au bord du Gard on sera partiellement fermée ce dimanche 31 mai 2026 en raison du passage du triathlon Monumental.

Cette voie très fréquentée depuis Nîmes pour se rafraîchir au fleuve sera neutralisée entre la sortie de Nîmes et le pont Saint-Nicolas. En plus de cette restriction, la route sera totalement coupée à hauteur de Sanilhac-Sagriès, empêchant toute traversée. Les organisateurs attendent 1300 athlètes partis du Pont du Gard qui rejoindront Nîmes à vélo par cette départementale. La fermeture est imposée pour des raisons de sécurité.

La circulation devrait reprendre normalement en fin de matinée, peut-être plus tôt si tous les concurrents sont passés. Les baigneurs devront emprunter un itinéraire alternatif via Marguerittes et Cabrières, non concerné par l'épreuve. Ce reportage provient d'un nouveau site d'information localement implanté à Nîmes et dans le Gard. La rédaction propose une page Facebook pour suivre l'actualité.

L'article signale par ailleurs d'autres sujets traités par la rédaction : la participation du mécanicien Aurélien Letheux à la Twin'Cup, le refus de justice de maintenir les soins d'un bébé dans le coma au Kremlin-Bicêtre, et la hausse du prix du tabac à compter du 1er juin 2026





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