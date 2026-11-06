Gard : Baisse remboursement cures thermales, alerte des thermes d'Allègre-les-Fumades

Le Gard s'inquiète du projet gouvernemental réduisant la prise en charge des cures thermales à 15%. Maxime Vilgrain, directeur des thermes d'Allègre-les-Fumades, alerte sur l'impact économique et sanitaire dans le Gard.

Maxime Vilgrain, directeur des thermes d'Allègre-les-Fumades dans le Gard, s'oppose fermement au projet du gouvernement visant à réduire drastiquement le remboursement des cures thermales par l'Assurance maladie. Ce projet de loi de finances 2027 prévoit une baisse sensible de la prise en charge, suscitant une vive inquiétude parmi les acteurs du secteur thermal local.

Chiffres précis et impact financier direct

Le dispositif actuel prévoit une prise en charge par la CPAM de 65 % pour un curiste non atteint d'une Affection de longue durée (ALD), contre 100 % pour les patients ALD. Le projet gouvernemental souhaite ramener ce taux à 15 % pour toutes les catégories de patients. Pour un curiste souffrant de rhumatismes, la prise en charge actuelle s'élève à 370 euros. Selon le plan, ce montant chuterait à 85 euros, générant une augmentation immédiate de la note restante pour le patient de 200 euros supplémentaires. Cette hausse intervient sans compensation automatique de la part des mutuelles, car les contrats responsables ne prévoient pas de prise en charge spécifique pour les cures thermales.

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Réponse de la Mutualité française et des complémentaires

Maxime Vilgrain souligne que l'annonce d'une compensation par les complémentaires santé est infondée. La Mutualité française a clairement indiqué qu'il serait impossible d'adapter les contrats dans des délais aussi courts pour absorber la part abandonnée par la Sécurité sociale. Les mutuelles et assurances santé doivent respecter un cahier des charges précis, qui exclut actuellement la cure thermale. Cette incapacité à ajuster les garanties signifie que les curistes devront assumer intégralement le surcoût, rendant l'accès aux soins thermes moins accessible financièrement pour les patients du Gard.

Efficacité thérapeutique et alternative médicamenteuse

Les curistes viennent aux thermes d'Allègre-les-Fumades sur prescription médicale pour des pathologies chroniques comme les rhumatismes. Maxime Vilgrain rappelle qu'il n'existe pas de médicament capable de guérir ces affections. La cure thermale offre une réponse non médicamenteuse, naturelle, sans effets secondaires. De nombreux patients réduisent leur consommation de médicaments pendant six à neuf mois après leur cure. Cette alternative permet d'éviter les effets indésirables liés aux traitements pharmacologiques et réduit les recours aux séances de kinésithérapie en ville.

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Impact économique territorial et emplois locaux

La baisse du remboursement menace l'économie locale non délocalisable du Gard. Les thermes emploient quarante personnes directes et font travailler de nombreux fournisseurs locaux pour la restauration, la blanchisserie et l'entretien. Une baisse significative de la fréquentation entraînerait une perte d'emplois et une réduction des recettes fiscales, telles que la TVA et les cotisations sociales. Maxime Vilgrain estime que l'économie affichée par la CPAM, estimée à 200 millions d'euros, sera compensée par une hausse des autres dépenses de santé et une baisse de la collecte d'impôts.

Étude de la Haute autorité de santé en cours

Depuis 2004, l'association française de la recherche thermale a mené soixante études sur le sujet. La ministre de la Santé a mandaté la Haute autorité de santé (HAS) cette année pour évaluer l'efficacité des cures. Les établissements ont reçu un questionnaire le 7 juillet et devaient y répondre pour le 7 septembre. Les résultats de cette enquête, qui analyse les orientations, les prises en charge et les activités complémentaires, sont encore attendus. Ils joueront un rôle crucial dans l'avenir du thermalisme dans le Gard.