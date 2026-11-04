Galiléo, 13 ans, lance L'Arène de Galileo avec Claude IA

À Bagnères-de-Bigorrre, Galiléo, 13 ans, développe L'Arène de Galileo avec l'IA Claude, un jeu de dragons gratuit en ligne.

Galiléo, un jeune adolescent de 13 ans originaire de Bagnères-de-Bigorre, vient de lancer son propre jeu en ligne intitulé L'Arène de Galileo. Ce projet unique mêle passion pour les dragons et créativité numérique, offrant aux joueurs une expérience stratégique immersive et gratuite. L'initiative marque une transition notable pour le jeune créateur, qui passe du statut de joueur traditionnel à celui de développeur de jeux de société.

Un jeu numérique issu de la créativité de Galiléo

L'Arène de Galileo présente un univers riche avec 69 dragons distincts répartis dans cinq familles précises : carnivores, herbivores, aériens, marins et mollusques. Le système de jeu intègre cinq niveaux d'évolution ainsi que des cartes d'aide, des dés et des pièces pour enrichir la mécanique ludique. Disponible gratuitement, l'application permet aux joueurs de tester une version numérique fidèle aux règles créées par le jeune Bagnérais. Cette plateforme sert également de banc d'essai avant une éventuelle publication sous forme physique.

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Collaboration entre Galiléo et l'assistant IA Claude

Le développement technique a été réalisé en dialogue direct avec l'assistant d'intelligence artificielle nommé Claude. Galiléo a codé la version en ligne en interagissant avec l'IA comme un assistant personnel, tout en conservant le contrôle total sur les idées, les dragons et les règles. Son père, Alexandre, a ensuite supervisé la lecture et la correction du code pour assurer la stabilité de l'application. Cette collaboration permet au jeune créateur de concrétiser sa vision sans être limité par les barrières techniques habituelles.

Protection des joueurs et stratégie parentale d'Alexandre

La sécurité des utilisateurs a été une priorité absolue lors de la conception de L'Arène de Galileo. Le père de Galiléo a insisté pour intégrer des protections contre les prédateurs en ligne et les dérives des réseaux sociaux. Le jeu ne nécessite aucune inscription et utilise uniquement un pseudo comme donnée personnelle, garantissant une anonymisation totale. Alexandre souligne que cette approche permet à tous les amateurs de tester le jeu en toute tranquillité, même s'il demande un certain niveau de pratique stratégique.

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Transition vers un jeu de société physique illustré

La version numérique actuelle sert de phase de test pour recueillir les idées des joueurs avant une éventuelle publication papier. Une campagne de financement participatif est prévue pour transformer ce concept en un véritable jeu de société tangible. Les illustrations seront réalisées par Raphaël Samakh, un illustrateur de jeux de société connu pour son travail sur Tiwanaku. Ce projet représente une suite logique pour la famille, qui continue de pratiquer intensément les jeux de société traditionnels, particulièrement à l'approche de l'hiver.

Avenirs professionnels et passion pour le jeu

Galiléo a déjà défini des projets professionnels distincts de son activité de créateur de jeu. Il souhaite devenir vétérinaire en priorité, avec l'option secondaire de devenir forgeron. Cette ambition montre une curiosité intellectuelle et pratique qui dépasse le cadre du simple divertissement. L'expérience de développement de L'Arène de Galileo avec Claude IA confirme une intelligence rare et profonde chez le jeune auteur, ouvrant la voie à de nouvelles aventures créatives pour l'adolescent de Bagnères-de-Bigorre.