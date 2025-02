Galerie Paradis : Un Melting Pot de Design Vintage et Contemporain à Paris

Située dans le 10e arrondissement de Paris, la Galerie Paradis est une nouvelle adresse incontournable pour les amateurs de design et d'art. Elle propose une sélection éclectique de meubles vintage et de créations contemporaines, mélangeant styles et époques.

Cette nouvelle galerie parisienne fait sensation en mêlant du mobilier vintage à des créations contemporaines. Un repaire de passionnés qui souhaitent hybrider les cultures. Bienvenue à la Galerie Paradis . Si on croyait aux signes, on dirait que le nom de la rue leur a porté chance. Dans le 10e arrondissement de Paris, au cœur d’un quartier peuplé de restaurants et de créatifs, s’est récemment installée la Galerie Paradis dans l’artère du même nom.

À sa tête, Nathalie Bucari, qui garde un pied dans la pub, la création et le marketing. « J’ai toujours chiné, raconte celle pour qui l’aventure a débuté comme un hobby. C’est un pari fou ! J’ai commencé petit, dans un local de 10 m2, puis j’ai débordé, avant de supplier le propriétaire de cet espace de nous faire confiance. » Aux volumes impressionnants, s’expose désormais une curation éclectique d’objets et de mobiliers du XXe siècle. « On a créé le lieu dont on rêvait en tant qu’acheteurs ! », explique Nathalie Bucari. Ouverte à tous, la galerie propose du vintage comme du contemporain. Fait notable, les prix sont affichés sur chaque produit, car ici, « on ne choisit pas le tarif à la tête du client ». À écouter le couple parler de ses trouvailles, de la jeune garde qu’il souhaite mettre en avant, des expositions qu’il projette de monter, comme celle sur le design touareg, difficile de ne pas reconnaître la passion commune qui les anime tous les deux. Un enthousiasme qui leur permet de collaborer avec ceux de particuliers qui « achètent l’entièreté d’une scénographie » installée dans l’espace. Présente sur l’ensemble des plateformes de vente en ligne, la Galerie Paradis compte quatorze employés pour la logistique, la restauration, la photographie, la mise en ligne, la communication et la vente. Une grosse machine, qui n’empêche pas Nathalie Bucari de continuer à chiner. « C’est très personnel, l’achat ! Quand je pose un œil sur un objet, je veux l’aimer. » Comme pour le design d’aujourd’hui, qui doit partir d’une rencontre. « J’adore les créations, évidemment, mais je veux aussi travailler avec des gens que j’apprécie. » Citons Alan Louis, Atelier Stokowski, Dirk Meylaerts, Hall Haus, Paul Hardy, Ulysse Sauvage ou Waiting for Ideas… « On arrive dans ce milieu avec humilité », martèlent-ils. Nous, on les accueille avec enthousiasme.





