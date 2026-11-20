Galatasaray officially signs WNBA Rookie of the Year Olivia Miles for March 2027, creating a dynamic backcourt partnership with Marine Fauthoux and Janelle Salaün.

Le club stambouliote Galatasaray a officialisé la signature d' Olivia Miles, élue Rookie de l'année 2026 en WNBA après une saison record. Cette meneuse américaine rejoindra l'effectif turc en mars 2027, à l'issue de la ligue Unrivaled, et évoluera aux côtés de Marine Fauthoux et Janelle Salaün.

Un record de points rookie battu par Olivia Miles

Olivia Miles a réalisé des débuts tonitruants dans la ligue professionnelle américaine. Sur 40 rencontres disputées, elle a tourné à 19,8 points, 4,7 rebonds et 6,0 passes décisives de moyenne. Elle affiche 49,2 % aux tirs et 38,8 % à trois points, démontrant une sérénité et une régularité impressionnantes pour une saison rookie à 23 ans. Sélectionnée au All-Star Game et membre de la All-WNBA First Team, elle a battu le record de points inscrits par une rookie sur une saison avec 790 unités.

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Positionnement stratégique pour la saison 2027

La concurrente directe de Marine Fauthoux ne rejoindra le club turc qu'en mars 2027. Cette arrivée tardive permet à Galatasaray de renforcer son effectif pour la phase finale de la saison. L'ancienne joueuse de Notre Dame et TCU découvrira le basket européen pour la première fois après une médaille d'or à l'AmeriCup 2025 avec Team USA. Elle a terminé deuxième du vote du MVP de WNBA cet été, devancée par A'ja Wilson qui a remporté son cinquième trophée en carrière.

Partage du temps de jeu avec Marine Fauthoux

Marine Fauthoux, qui compile 5,5 points, 6,0 rebonds et 4,0 passes décisives de moyenne sur ses premiers matchs de cette saison, devra partager le tempo. Actuellement à 25 minutes sur le parquet en moyenne, elle occupera un rôle de back-up à partir de mars 2027. Cette concurrence s'annonce féroce au sein de l'effectif turc qui vise les sommets au printemps. Janelle Salaün complétera ce trio de meneuses pour les échéances européennes.

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Objectifs qualitatifs pour Galatasaray en EuroLeague

Actuellement à 2 victoires pour 2 défaites au premier tour de l'EuroLeague féminine, Galatasaray cherche à sécuriser sa qualification. En s'assurant les services d'Olivia Miles pour la fin de saison, le club stambouliote s'offre une créatrice hors pair pour faire la différence dans les moments chauds. Cette arrivée s'inscrit dans les objectifs 2026/27 du club qui souhaite maintenir une ambitieuse démarche sportive.

Une nouvelle génération de joueuses internationales

Olivia Miles fait partie de la nouvelle génération qui va jouer dans trois ligues différentes en une seule saison. Son parcours inclut la WNBA, la ligue Unrivaled et désormais l'EuroLeague féminine. Cette polyvalence et cette expérience internationale en font un atout majeur pour Galatasaray. Le club de la ligue Unrivaled utilise cette opportunité pour structurer son effectif autour de talents de classe mondiale pour la suite de la compétition.