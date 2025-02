Gaëtan Perrin : L'épanouissement d'un talent en Ligue 1

Gaëtan Perrin, attaquant de l'AJ Auxerre, a connu une ascension fulgurante en Ligue 1 cette saison. Découvrez comment il est devenu un joueur clé de l'équipe grâce à son talent offensif et son engagement hors du commun.

À 28 ans, Gaëtan Perrin, l'attaquant de l'AJ Auxerre, s'épanouit enfin en Ligue 1, dont il est le co-meilleur passeur. « J'ai de grandes ambitions ! » clame Gaëtan Perrin. L'attaquant polyvalent formé à Lyon, où il a débuté en L1 en février 2016, a ensuite emprunté un parcours tortueux, ayant fréquenté les niveaux inférieurs avec Orléans (2017-2021) et l'AJA, où il vit sa quatrième saison. Mais il commence à mettre ses actes et ses stats en accord avec son discours.

Co-meilleur passeur de Ligue 2 en 2023-2024 (10 passes, comme Ilan Kebbal, Paris FC), l'Icaunais en est à six offrandes à l'étage supérieur cette saison, meilleur total avec le Parisien Joao Neves, le Strasbourgeois Dilane Bakwa, le Nantais Moses Simon et le Lyonnais Rayan Cherki. En y ajoutant ses cinq buts, deux sur des coups francs directs de son pied fort, le droit, plus trois du gauche dans le jeu, il est l'Auxerrois le plus décisif (onze fois) devant Hamed Junior Traoré (9 buts, 1 passe). Il a d'ailleurs offert à l'Ivoirien deux ouvertures diagonales depuis son côté droit, à Marseille (3-1, le 8 novembre) et devant Toulouse (2-2, dimanche). « Par la dernière ou l'avant-dernière passe, j'essaie toujours de trouver la meilleure solution pour mettre l'équipe dans les meilleures dispositions pour marquer, explique l'intéressé. Les passes longues qui cassent des lignes ou créent des décalages représentent une particularité importante de mon jeu. Je la travaille chaque jour et je prends énormément de plaisir. » Pour que ça paye, il a fallu une prise de conscience, impulsée par Christophe Pelissier, qui l'a relégué pendant trois matches sur le banc, fin septembre-début octobre. « Je lui ai demandé : jusqu'où veux-tu aller ? révèle son entraîneur. Soit tu restes un très bon joueur de L2, soit tu franchis le cap. Mais pour ça, il faut mettre des choses en place dans la ''préparation invisible''. Il a compris que c'était indispensable pour être performant, mentalement et athlétiquement. Ainsi, quand il gagne ses duels, il crée de la supériorité par sa capacité à percuter et exploite sa grande qualité de pied. » Aussi précieuse sur les phases arrêtées, minutieusement travaillées, notamment en vidéo. Cela lui a permis de déposer un corner sur la tête de Jubal face au TFC. « Il faut des connexions fortes et de l'instinct pour ne pas être trop facilement lu par les adversaires », précise Perrin. Sous contrat jusqu'en 2026, le joueur de 28 ans a été approché cet hiver par le Chicago Fire (MLS). Mais malgré son côté « un peu bougon en semaine », son coach y tient beaucoup. Car il sait que « quand on le titille, il apporte la bonne réponse sur le terrain !





