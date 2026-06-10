Gaël Perdriau témoigne devant la cour d appel de Lyon après sa condamnation

Ancien maire de Saint Etienne, Perdriau répond aux interrogations de la cour d appel de Lyon, nie toute responsabilité dans la sextape et invoque jalousie, mensonges et tensions internes pour expliquer les accusations qui pèsent sur lui.

Gaël Perdriau , ancien maire de Saint Etienne , a comparu ce mercredi devant la cour d appel de Lyon pour répondre aux questions des magistrats après avoir été condamné en première instance à cinq ans de prison, dont quatre années ferme et un an avec sursis probatoire.

Il a pris la parole en indiquant vivre un enfer depuis quatre ans et a insisté sur le fait qu il n était pas la personne que les médias dépeignent. Selon lui il est avant tout un père, un fils et un mari, et il a exprimé de l empathie envers la victime de la sextape, Gilles Artigues, ainsi que sa famille.

Il a nié toute implication dans la création de la vidéo, affirmant ne jamais avoir détourné d argent et ne pas être à l origine de la diffusion du film. Perdriau a rappelé que les





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