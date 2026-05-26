Gaël Monfils : les adieux à Roland-Garros

Gaël Monfils a vécu son dernier match à Roland-Garros face à Hugo Gaston, en cinq sets (6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0). Le joueur de 39 ans a montré une grande résistance et a pu honorer ses adieux à l'occasion de ce dernier voyage sur terre.

Gaël Monfils a vécu son dernier match à Roland-Garros face à Hugo Gaston , en cinq sets (6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0). Le joueur de 39 ans a montré une grande résistance et a pu honorer ses adieux à l'occasion de ce dernier voyage sur terre.

Malgré des signes de faiblesse ces derniers mois, Monfils a prouvé qu'il savait encore jouer un grand tennis. Il a même pu retrouver un peu de sa grinta de funambule, avec des emballements propres à son histoire. Le public a été présent pour accompagner Monfils dans ce dernier voyage, avec des vivats prolongés.

Gaël Monfils a fini par s'affaisser parce qu'il n'était pas forcément prêt, mais il a pu régler la distance sur ses frappes en coup droit et a même pu retrouver un peu de sa splendeur passée dans une séquence de rébellion au deuxième set. Mais, dans cette rencontre parsemée de nombreuses amorties et de coups droits chopés, Gaël a surtout mué en Monfils, celui qui fait un appel à la révolte avec les gros yeux et une main qui frappe le coeur.

Il n'y avait pas de défense de ouf ? De posture extatique ? Il fallait juste attendre, tandis que Gaston faisait un appel au kiné avant de subir les assauts de l'aîné requinqué, bien plus percutant, et plus du tout là pour s'exhiber. Le troisième set sonnait le réveil.

Le quatrième voyait Gaston se déliter. Le « Monf Show » semblait se répéter. Sauf que Gaston, qui avait d'abord su gêner son adversaire dans une partie sans rythme en l'usant par ses grosses défenses, aura su retrouver l'énergie pour faire parler la vitalité de ses 25 ans, tandis que Monfils se faisait soigner le pied gauche. Ce n'était pas une après un tel emballement.

Mais après un tel match, on attend la suite des épisodes Monfils avec impatience. Gaël Monfils a joué le dernier match de sa carrière à Roland-Garros face à Hugo Gaston





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