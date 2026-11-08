Gadi Eisenkot nommé pour former le gouvernement israélien le 8 novembre 2026

Le président Herzog mandate Gadi Eisenkot pour constituer une coalition après les élections du 27 octobre 2026. Analyse des défis politiques face à la fragmentation du Knesset.

Le 8 novembre 2026, le président israélien Isaac Herzog a officiellement confié la mission de former un nouveau gouvernement à Gadi Eisenkot, chef du parti Yashar et leader de l'opposition. Cette nomination intervient dans les bureaux présidentiels de Jérusalem, marquant le début d'une négociation complexe pour constituer une coalition majoritaire au Knesset. Eisenkot dispose désormais de vingt-huit jours pour réussir cette tâche, une période qui peut être prolongée de deux semaines en cas de besoin.

Un scrutin fragmenté sans majorité claire

Les législatives du 27 octobre 2026 ont produit une chambre basse profondément divisée, empêchant tout camp de remporter une majorité absolue des 120 sièges. Le bloc politique de Benyamin Nétanyahou a obtenu 53 sièges, tandis que la coalition de l'opposition emmenée par Gadi Eisenkot en a recueilli 48. Les deux listes arabes, représentant un record de 19 députés, détiennent la clé de la majorité relative avec 19 sièges. Aucun des deux principaux blocs ne peut gouverner seul.

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Les voies de coalition pour Yashar

Gadi Eisenkot doit naviguer entre trois options stratégiques pour atteindre le seuil des 61 sièges nécessaires à la formation du gouvernement. La première voie implique un partage du pouvoir avec le Likoud de Benyamin Nétanyahou. La deuxième consiste à solliciter le soutien des partis arabes, une option refusée par plusieurs de ses partenaires potentiels au sein de Yashar. La troisième voie passe par un accord avec les partis ultraorthodoxes, qui exigent l'exemption du service militaire pour leur communauté. Le parti Yashar ne dispose que de 21 députés et doit s'allier à d'autres forces pour être efficace.

Divergences au sein de la coalition potentielle

Les partenaires actuels d'Eisenkot divergent sur la stratégie à adopter pour atteindre la majorité. Les trois principaux alliés de Yashar sont le parti Ensemble dirigé par Naftali Bennett et Yaïr Lapid, les Démocrates de Yaïr Golan, et Israël Beitenou mené par Avigdor Lieberman. Ces partis ont des visions différentes sur la manière de réunir les 61 voix indispensables. Gadi Eisenkot a reconnu qu'il ne cherchait pas la fonction première par goût, mais par necessity politique face à la situation actuelle.

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Pression politique et incertitudes

Eisenkot a tendu la main aux alliés de Benyamin Nétanyahou, y compris le Parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich, les invitant à le soutenir comme Premier ministre. Il accuse le Premier ministre chevronné d'avoir plongé le pays dans une crise historique. En cas d'échec de Gadi Eisenkot, de nouvelles élections seraient organisées, ce qui maintiendrait potentiellement Benyamin Nétanyahou au pouvoir. La question centrale pour l'opposition est de savoir si elle est réellement déterminée à mettre fin au gouvernement actuel.

Politique étrangère et sécurité

Ancien chef d'état-major de Benyamin Nétanyahou de 2015 à 2019, puis membre de son cabinet de guerre jusqu'en juin 2024, Gadi Eisenkot promet de freiner la colonisation en Cisjordanie. Il se dit prêt à sévir contre les violences des colons, qu'il qualifie de dangereuses. Cependant, comme Benyamin Nétanyahou, il rejette la perspective d'un État palestinien et juge qu'une solution à deux États serait une erreur stratégique face à l'Iran et à son allié libanais.