Gadi Eisenkot désigné pour former le gouvernement israélien

Le président Herzog confie la mission de gouvernement à Gadi Eisenkot après consultation. Il dispose de 28 jours pour réussir face à la difficulté de bâtir une majorité stable à la Knesset.

Le président israélien Isaac Herzog a officiellement désigné Gadi Eisenkot, chef du parti Yashar, pour tenter de former un nouveau gouvernement le jeudi 28 octobre 2026. Cette décision suit les consultations nationales avec les différentes forces politiques du pays et marque un tournant significatif dans la tentative de sortir l'État d'une impasse parlementaire prolongée.

Mandat de 42 jours et majorité requise

Gadi Eisenkot dispose de 28 jours pour constituer son cabinet, une durée qui peut être étendue de 14 jours supplémentaires en cas de nécessité. Pour réussir, le dirigeant centriste doit impérativement réunir les soutiens de 61 députés à la Knesset. Si Eisenkot échoue dans sa mission, le président devra désigner une autre personnalité, et en dernier recours, organiser de nouvelles élections législatives pour dénouer la crise politique.

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Soutien de la Liste unifiée et alliances stratégiques

Le chef de file Yashar bénéficie d'un soutien déterminé de la Liste unifiée, qui s'est jointe à Raam, la Liste arabe unie dirigée par Mansour Abbas. Yousef Jabareen, président de la Liste unifiée, a confirmé que son parti n'exigeait aucun portefeuille ministériel mais soutiendrait le gouvernement de l'extérieur. Cette coalition vise explicitement à remplacer le gouvernement actuel et à surmonter les divergences partisanes pour assurer la stabilité de l'exécutif.

Eisenkot compte également sur les Démocrates de Yaïr Golan à gauche, Yisrael Beiteinou à droite, ainsi que la coalition du centre et de la droite Beyachad. Son propre parti, Yashar, renforce naturellement ce groupe de soutien. Le président Herzog a indiqué qu'il rencontrerait plusieurs chefs de partis durant le week-end pour clarifier la situation complexe des vetos réciproques au sein des blocs politiques.

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Recul du Likoud et fracture ultraorthodoxe

À l'inverse, le Premier ministre Benyamin Nétanyahou a subi un revers majeur en perdant le soutien du Judaïsme unifié de la Torah. Ces sept députés ultraorthodoxes, qui accompagnaient le Likoud depuis trois décennies, ont décidé de ne soutenir aucun des deux candidats présidentiels. Ce désaveu s'explique par des tensions persistantes autour de la conscription des étudiants religieux, une question socialement épineuse en Israël.

Le bilan des consultations révèle que 67 députés ont recommandé Gadi Eisenkot au président Herzog, contre 46 pour Benyamin Nétanyahou. Cet écart de 21 voix favorise largement le chef du Yashar, bien que le chemin vers la majorité absolute demeure semé d'embûches. La situation actuelle reste floue, le président n'étant pas en mesure de confirmer avec certitude qui possèdera les voix nécessaires pour gouverner efficacement.

Incertain et défis de la stabilité gouvernementale

Les événements du jeudi 28 octobre 2026 n'ont guère simplifié la donne politique globale. Le pays semble toujours naviguer vers une possible impasse, aucune certitude ne permettant de prédire si Gadi Eisenkot parviendra à surmonter les obstacles structuraux. Les analystes notent que la cohésion des nouveaux soutiens et la gestion des vetos internes resteront les facteurs décisifs pour l'issue de cette mission de formation gouvernementale.