Gadi Eisenkot dépose un projet de loi pour une commission d'enquête sur le 7-Octobre

Gadi Eisenkot, leader du parti Yashar, dépose un projet de loi à la Knesset pour une commission d'enquête sur le 7-Octobre.

Le parti Yashar de Gadi Eisenkot, chargé de former le prochain gouvernement israélien, a annoncé mardi 10 novembre avoir déposé un projet de loi à la Knesset. Le texte vise à créer une commission d'enquête sur les failles sécuritaires qui ont permis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

Gadi Eisenkot, leader de Yashar et opposant à Benjamin Netanyahu, s'engage à former rapidement un gouvernement d'urgence nationale. Selon un communiqué du parti, Eisenkot et Yashar ont déposé ce projet de loi avec d'autres formations politiques.

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Un projet de loi pour faire la lumière sur le 7-Octobre

Le projet de loi déposé par Yashar a pour objectif de créer une commission d'enquête sur les défaillances sécuritaires ayant permis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Le texte a été présenté au Parlement israélien, la Knesset, le mardi 10 novembre.

Yashar indique que cette initiative a été portée conjointement avec d'autres formations politiques. Le parti présente la commission d'enquête comme une étape nécessaire pour établir les responsabilités liées à la défense du pays lors de cette attaque.

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Gadi Eisenkot, qui dirige Yashar, a par ailleurs affirmé vouloir former rapidement un gouvernement d'urgence nationale. Cet engagement distingue sa démarche de celle de Benjamin Netanyahu, dont il dénonce la politique.

Un discours inaugural jugé virulent par l'opposition

Gadi Eisenkot a accusé Benjamin Netanyahu, Premier ministre sortant, de diviser Israël et de mettre en danger la sécurité du pays. Ces critiques ont été formulées lors de la cérémonie d'investiture de la 26e Knesset.

Eisenkot a qualifié le discours de Benjamin Netanyahu de délirant, clivant, haineux et honteux. Il reproche au Premier ministre sortant d'avoir détourné un événement officiel, la prestation de serment des députés, à des fins politiques. Le discours était particulièrement dur à l'encontre des partis arabes.

Gadi Eisenkot s'est exprimé en arrivant à la Knesset, où les députés élus lors des élections législatives du 27 octobre devaient prêter serment vers 14 heures. Cette séance marquait le début officiel de la nouvelle législature.

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Un scrutin serré et une majorité encore incertaine

Les résultats des élections législatives du 27 octobre n'ont pas permis de dégager une majorité claire. Les titres successifs consacrés au scrutin évoquent d'abord un bloc d'opposition en tête selon les premières estimations, puis un camp de Benjamin Netanyahu qui devance l'opposition sans obtenir de majorité.

Le score des partis arabes est décrit comme historique. Cette progression alimente la question de savoir si Gadi Eisenkot, centriste, s'alliera avec eux contre Benjamin Netanyahu.

Le chef du bloc de l'opposition est appelé à former un gouvernement, selon l'un des titres consacrés au scrutin. Le débat oppose les partisans de 'finir le travail' à ceux qui souhaitent tourner la page des guerres, dans un contexte où les bureaux de vote ont ouvert pour un scrutin annoncé comme serré.