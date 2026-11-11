Gadi Eisenkot demande à Benjamin Netanyahu de faire preuve de responsabilité sur l'Iran

Gadi Eisenkot appelle Benjamin Netanyahu à la retenue face à l'Iran, alors que le Premier ministre sortant multiplie les menaces avant la formation du prochain gouvernement israélien.

Le dirigeant chargé de former le prochain gouvernement israélien a appelé Benjamin Netanyahu, Premier ministre sortant, à faire preuve de responsabilité sur les décisions sécuritaires. Dans une lettre rendue publique mercredi 11 novembre, Gadi Eisenkot, chef du bloc d'opposition lors des élections législatives, fait allusion à une éventuelle attaque israélienne contre l' Iran.

Le message intervient après une série de déclarations martiales de Benjamin Netanyahu contre Téhéran. Les opposants du Premier ministre sortant craignent qu'il déclenche un nouveau conflit susceptible de faire dérailler les discussions en vue de former un nouveau gouvernement, après les élections législatives du 27 octobre.

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Les déclarations de Benjamin Netanyahu sur la menace iranienne

Mardi 10 novembre, lors de l'investiture du nouveau Parlement, Benjamin Netanyahu a prononcé un discours alarmiste évoquant une " menace existentielle " iranienne. Il a affirmé que l'Iran s'efforçait de reconstituer sa menace nucléaire.

Le Premier ministre sortant a également estimé que, dans un avenir très proche, Israël serait confronté à des pressions internationales pour accepter un Iran doté de l'arme nucléaire. Téhéran dément régulièrement vouloir se doter de cette arme.

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Selon des informations publiées par la presse américaine et britannique, Benjamin Netanyahu presse régulièrement le président américain Donald Trump de lancer une nouvelle campagne militaire contre l'Iran. Israël et les États-Unis ont lancé une offensive contre la République islamique le 28 février.

Gadi Eisenkot et le bureau de Benjamin Netanyahu s'opposent

Gadi Eisenkot demande à son rival de faire preuve de retenue et de prudence face à des initiatives dangereuses. Selon lui, ces initiatives peuvent attendre la prestation de serment d'un nouveau gouvernement bénéficiant de la confiance de la Knesset.

Le bureau de Benjamin Netanyahu a rejeté cette mise en garde. Il accuse Gadi Eisenkot de politiser les questions de sécurité nationale d'Israël, et affirme que toutes les décisions du gouvernement ont été prises pour des considérations exclusivement sécuritaires, en pleine coordination avec les services de sécurité.

Le mois dernier, à deux jours des élections, des médias ont fait état d'une confrontation entre Benjamin Netanyahu et le chef de l'armée israélienne, Eyal Zamir. Ce dernier aurait exigé une discussion approfondie avec le Premier ministre après avoir reçu des directives pour une opération susceptible de mener à un conflit avec l'Iran.

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Un gouvernement sortant qui peut ordonner des opérations militaires

Benjamin Netanyahu reste chargé des affaires courantes en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. À ce titre, il peut ordonner le lancement d'opérations militaires, ce qui explique l'inquiétude de ses opposants.

Dès le soir du scrutin, Gadi Eisenkot a exhorté les responsables sécuritaires à rester fermes face à toute tentative d'utiliser la sécurité d'Israël à des fins politiques. Son parti a par ailleurs déposé un projet de loi visant à créer une commission d'enquête sur le 7-Octobre.