L'acteur Gad Abecassis, atteint d'autisme, a été embauché à l'Élysée après la sortie du film « Un P’tit truc en plus ». Son père a raconté que la demande d'un emploi à l'Élysée a été formulée en plaisantant lors d'une rencontre avec le président. D'autres nouvelles de célébrités incluent la récompense de Tom Cruise par l'Aéro-Club de France et les critiques acerbes de Richard Gere envers Donald Trump lors de la cérémonie des Goya Awards.

Le 10 février 2025, la vie de Gad Abecassis , un jeune homme atteint d'un léger autisme, a connu un changement radical suite à la sortie du film « Un P’tit truc en plus » réalisé par Artus. Il était membre du casting du film. Son père a témoigné de cette transformation dans Nice-Matin en racontant une rencontre à l'Élysée avec l'équipe du film.

« J'ai évoqué la difficulté que rencontrent les personnes en situation de handicap pour trouver un emploi », a-t-il expliqué en se remémorant une conversation avec le président de la République. « J'ai alors osé demander, sans être sérieux, s'il ne pouvait pas engager Gad. Deux mois plus tard, il a embauché mon fils en tant qu'agent polyvalent, avec des contrats renouvelables ».Par ailleurs, d'autres nouvelles de célébrités ont fait la une cette semaine. Tom Cruise a reçu une récompense de l'Aéro-Club de France. Richard Gere, quant à lui, a critiqué Donald Trump lors de la cérémonie des Goya Awards en Espagne. En recevant un prix pour l'ensemble de sa carrière, l'acteur de Pretty Woman a qualifié Trump de « brute » et de « voyou » dans une déclaration qui a été largement relayée par Deadline. Gere, un fervent pratiquant du bouddhisme tibétain, a ajouté que cette période sombre se propageait « partout » dans le monde. « Ce tribalisme stupide commence à nous envahir, où nous pensons que nous sommes tous séparés les uns des autres, et nous avons malheureusement des élus qui ne nous inspirent pas de la manière dont nous voulons être inspirés. », a-t-il déclaré.





