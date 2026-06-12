Gabriel Ory, cadre de la DZ Mafia, à nouveau mis en examen dans le cadre d'un projet d'évasion

Gabriel Ory, considéré comme l'un des cadres de la DZ Mafia, est soupçonné d'avoir fomenté un projet d'évasion en marge de son procès à Aix-en-Provence en mars 2026.

L'un des cadres de la DZ Mafia, Gabriel Ory , est à nouveau mis en examen dans le cadre d'un projet d'évasion . Considéré comme l'un des cadres de la DZ Mafia, Gabriel Ory est soupçonné d'avoir fomenté un projet d'évasion en marge de son procès à Aix-en-Provence en mars 2026.

Entendu cette semaine par les enquêteurs de la BRB de Marseille, à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe, Gabriel Ory a été mis en examen pour association de malfaiteurs, soupçonné d'avoir fomenté un projet d'évasion avant son procès à Aix-en-Provence en mars dernier. Une quarantaine de personnes suspectées d'appartenir à la structure même de l'organisation criminelle ont été interpellées.

Après un week-end sous haute tension, les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme (BRB) arrêtent quatre personnes, dont une femme, entre Marseille et Arles. Certains sont déjà en prison, mais tous sont soupçonnés de fomenter un projet d'évasion. Les enquêteurs ont également trouvé des tenues de policiers, de pompiers, talkies-walkies, gyrophares, brassards, fumigènes et cordes.

Deux semaines avant le début du procès du double assassinat dit du 'Formule 1', commis en 2019, pour lequel plusieurs accusés soupçonnés d'être désormais des cadres de la DZ Mafia sont appelés à comparaître devant la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à partir du 23 mars 2026, la piste d'un projet d'évasion est évoquée. Deux ans après l'affaire Amra, les autorités redoutent que l'un des accusés, Gabriel Ory, puisse être exfiltré par des complices lors du procès à Aix-en-Provence, en dépit d'un dispositif de sécurité hors-norme, qui mobilisera chaque jour plus de 200 fonctionnaires.

Trois mois après ce coup de filet de 'désamorçage', Gabriel Ory, condamné entre-temps à 25 ans de réclusion criminelle, a été entendu au sein même du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) à partir de ce 9 juin par les enquêteurs de la BRB de Marseille, où l'affaire fait l'objet d'une information judiciaire. Au terme de la garde à vue, Gabriel Ory a été, selon nos confrères de l'AFP, mis en examen pour association de malfaiteurs en fin de semaine





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