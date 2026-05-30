Gabriel Attal qualifie La France insoumise et le Rassemblement national de 'marchands de haine'

Le candidat de Renaissance à la présidentielle a qualifié La France insoumise et le Rassemblement national de 'marchands de haine' et d'apôtres du déclin, ce qui a vivement fait réagir Jean-Luc Mélenchon.

Gabriel Attal a organisé son premier meeting de campagne pour la présidentielle à Paris ce samedi. Face à ses sympathisants, il a qualifié La France insoumise et le Rassemblement national de marchands de haine et d' apôtres du déclin .

Ce qui a vivement fait réagir Jean-Luc Mélenchon qui a présenté ce samedi 30 mai La France insoumise et le Rassemblement national comme ses adversaires à la présidentielle, appelant les Français non pas à faire barrage contre eux, mais à submerger ceux qui sont à ses yeux des marchands de haine et des apôtres du déclin. Ce qu'il faut, plutôt qu'un barrage, c'est submerger la France insoumise et le Rassemblement national, les submerger sous les voix de Français qui se seront mis à espérer pour leur pays, a affirmé le candidat de Renaissance à la présidentielle lors de son premier meeting de campagne à Paris.

Il a également décrit les projets du RN et de LFI comme un péril pour la France qui laissera le pays fissuré, brisé, laminé. Vraiment, Monsieur Attal, les insoumis sont des marchands de haine? Et ces paroles indignes sont des messages raisonnables? Et LFI apôtres du déclin?

Vraiment? , a-t-il écrit sur X. L'état dans lequel votre macronie a mis le pays vous rend fier? Pourquoi ce registre d'insultes gratuites? , a-t-il ajouté, estimant qu'une campagne électorale n'est pas un pugilat dans la boue !.

Le candidat de Renaissance s'est également engagé à ne jamais se tromper d'ennemi, assurant que ses adversaires ne sont pas ceux avec qui nous avons gouverné jusqu'en 2024





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