Gabriel Attal, premier meeting de campagne présidentielle à Paris

L'ex-Premier ministre et candidat de Renaissance à la présidentielle française, Gabriel Attal, a tenu son premier meeting de campagne à Paris le 30 mai 2026. Il a notamment évoqué ses deux promesses : devenir la première puissance d'Europe en dix ans et élever ensemble chaque Français ait la certitude que la génération de ses enfants, de ses petits-enfants, vivra mieux que la sienne. Il a également évoqué ses quatre chantiers capitaux : école, travail, frontière, intelligence artificielle.

L'ex-Premier ministre et candidat de Renaissance à la présidentielle française , Gabriel Attal , a tenu son premier meeting de campagne à Paris le 30 mai 2026.

Il a vanté sa "force d'agir" pour réaliser sa "promesse française" entre 3.000 et 4.000 personnes, plus de 5.000 selon l'équipe du candidat, se sont rassemblées au parc des expositions de Paris. Il a notamment évoqué ses deux promesses : devenir la première puissance d'Europe en dix ans et élever ensemble chaque Français ait la certitude que la génération de ses enfants, de ses petits-enfants, vivra mieux que la sienne.

Il a également évoqué ses quatre chantiers capitaux : école, travail, frontière, intelligence artificielle





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