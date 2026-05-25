Former Prime Minister Gabriel Attal announces his candidacy for the 2027 French presidential election, facing off against former Prime Minister Jacques Chirac. Attal, known for his time as Elysee Secretary General, Foreign Minister, Interior Minister, and Prime Minister between 1995 and 2007, makes a comparison between the two candidates, while also criticizing some of their positions.

Gabriel Attal officialise sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 Dans la course à l'Elysée, la hache de guerre est de sortie entre deux anciens Premiers ministres.

Fortement pressenti pour être candidat à la présidentielle 2027, 'S'il y a une chose dont je peux témoigner, c'est qu'il n'y a rien dans Gabriel Attal de', a déclaré sur BFMTV celui qui s'est targué d'avoir 'bien connu Chirac' et de l'avoir 'accompagné toute une partie de sa carrière' - successivement comme secrétaire général de l'Elysée, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur puis Premier ministre entre 1995 et 2007. Jacques Chirac a toujours été Jacques Chirac, Gabriel Attal doit apprendre à devenir Gabriel Attal ', a ajouté Dominique de Villepin, interrogé sur la comparaison dressée entre les déclarations de candidature des deux hommes et opportunément soulignée par des proches de Gabriel Attal.

Toujours évasif sur ses propres ambitions présidentielles, l'éloquent septuagénaire a en outre une nouvelle fois semblé vouloir prendre son temps : 'Nous vivons à l'heure des faux départs de campagne électorale, tout le monde se presse pour déclarer sa candidature laissons passer les plus pressés ', a-t-il expliqué, ironisant sur ces 'jeunes responsables politiques qui veulent se faire les dents et montrer à quel point ils sont talentueux '. Un tacle apparemment encore adressé au jeune patron du parti Renaissance, suivi d'une critique plus directe sur certains 'positionnements qui parfois (l)'étonnent, quand (il) voi(t) Gabriel Attal, voire Édouard Philippe, utiliser toutes sortes de périphrases pour expliquer qu'ils sont les hommes de la rupture et du changement '.

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