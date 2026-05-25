Gabriel Attal, le patron de Renaissance, a des comptes Instagram et X avec 35 000 et plus de 50 000 abonnés

Tout le week-end, des internautes se sont étonnés d’être abonnés au compte « Attal président » sans jamais l’avoir demandé. Le patron de Renaissance, qui a officialisé vendredi sa candidature à l’élection présidentielle, montre que le compte dispose déjà de 35 000 abonnés sur Instagram et de plus de 50 000 sur X. Impossible à atteindre en quelques heures. Et pour cause : ce stock considérable a été accumulé en plusieurs années. Quelques heures après sa déclaration de candidature, Gabriel Attal a accordé une longue interview au média en ligne Brut, où il a été interrogé sur le sujet. Un non-événement, selon lui., a évacué le candidat à la présidentielle, rappelant qu’ils ont bien été créés en 2021 pour soutenir la campagne de réélection d’Emmanuel Macron, mais qu’ils ont ensuite été mis à profit de la liste portée par Valérie Hayer aux élections européennes puis des candidats aux élections législatives qui ont suivi la dissolution de juin 2024. « Ces comptes se sont appelés “Avec vous”, “Besoin d’Europe” puis Ensemble”. Et là ils changent de nom pour la campagne qui arrive. Ce sont des comptes qui ont changé sept fois de nom ces dernières années » , a répliqué Gabriel Attal, qui redit qu’il s’agit de comptes appartenant au parti Renaissance. En creux, c’est la question de l’héritage d’Emmanuel Macron qui se dessine. Si l’ancien Premier ministre prend ses distances avec le chef de l’État sur de nombreux sujets (, avait-il lancé à l’automne 2025), il ne se prive de récupérer certaines de ses bases de données quand celles-ci peuvent lui être utiles.

Tout le week-end, des internautes se sont étonnés d’être abonnés au compte « Attal président » sans jamais l’avoir demandé. Le patron de Renaissance , qui a officialisé vendredi sa candidature à l’élection présidentielle, montre que le compte dispose déjà de 35 000 abonnés sur Instagram et de plus de 50 000 sur X. Impossible à atteindre en quelques heures.

Et pour cause : ce stock considérable a été accumulé en plusieurs années. Quelques heures après sa déclaration de candidature, Gabriel Attal a accordé une longue interview au média en ligne Brut, où il a été interrogé sur le sujet. Un non-événement, selon lui.

, a évacué le candidat à la présidentielle, rappelant qu’ils ont bien été créés en 2021 pour soutenir la campagne de réélection d’Emmanuel Macron, mais qu’ils ont ensuite été mis à profit de la liste portée par Valérie Hayer aux élections européennes puis des candidats aux élections législatives qui ont suivi la dissolution de juin 2024.

« Ces comptes se sont appelés “Avec vous”, “Besoin d’Europe” puis Ensemble”. Et là ils changent de nom pour la campagne qui arrive. Ce sont des comptes qui ont changé sept fois de nom ces dernières années » , a répliqué Gabriel Attal, qui redit qu’il s’agit de comptes appartenant au parti Renaissance. En creux, c’est la question de l’héritage d’Emmanuel Macron qui se dessine.

Si l’ancien Premier ministre prend ses distances avec le chef de l’État sur de nombreux sujets (, avait-il lancé à l’automne 2025), il ne se prive de récupérer certaines de ses bases de données quand celles-ci peuvent lui être utiles. Inscrivez-vous aux newsletters du HuffPost et recevez par email les infos les plus importantes et une sélection de nos meilleurs articles En vous inscrivant à ce service, vous acceptez que votre adresse mail soit utilisée par le Huffington Post, responsable de traitement, pour la gestion de votre inscription à la newsletter.

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