Le candidat gabonais Gabriel Attal a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, soulignant quatre chantiers capitaux : l'intelligence artificielle, les salaires, l'éducation, la recherche et les bioéthique. Il évoque la création d'un plan pour former 20 millions de collaborateurs en 5 ans, une réduction de l'écart entre le salaire brut et le salaire net et une réforme de l'assurance-chômage. Quant à l'intelligence artificielle, Gabriel Attal intente mettre en place un plan visant à former vingt millions de salariés en cinq ans. Enfin, il ne veut pas occulter le débat sur la gestation pour autrui et promet de relancer l'avenir du pays.

Gabriel Attal officialise sa candidature à l' élection présidentielle de 2027 sur plusieurs chantiers capitaux , notamment l'intelligence artificielle, les salaires, l' éducation , la recherche et les bioéthique .

Il évoque un plan pour former 20 millions de salariés en 5 ans et promet une réduction de l'écart entre le salaire brut et le salaire net via des économies sur les dépenses sociales et une réforme de l'assurance-chômage. Il souligne que l'intelligence artificielle ne doit pas occulter le débat sur la gestation pour autrui et évoque un dépassement politique.

Enfin, il promet de relancer l'avenir du pays et de donner de l'espoir en renonçant au déclinisme et au sang et à la pluie





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