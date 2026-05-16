Gabriel Attal called to run for French presidency in 2027

Former French Prime Minister Gabriel Attal, 37, has been called to run for the French presidency in 2027 by local and regional elected officials. They believe he has the qualities needed for the role and that the upcoming election will be a 'moment of change'.

Crise politique : Gabriel Attal « ne comprend plus les décisions » d'Emmanuel Macron, ont appelé Gabriel Attal à se présenter à l’élection présidentielle de 2027 dans une tribune publiée samedi soir par Nous, élus locaux, représentant tous nos territoires dans leur force, leur diversité, leur réalité quotidienne, appelons Gabriel Attal à être candidat à la présidence de la République.

Parmi les signataires figurent aussi le maire d'Annecy Antoine Armand, l'ancien ministre et maire de Coulommiers Franck Riester, ainsi que le président du conseil départemental de Lozère Laurent Suau, ou encore des conseilleurs municipaux et régionaux. Gabriel Attal, ancien Premier ministre âgé de 37 ans, a accéléré sa campagne avec une série de déplacements depuis la sortie de son livre fin avril, et son parti Renaissance l'a appelé à se déclarer officiellement.

Il doit tenir un meeting à Paris le 30 mai. Les élus signataires de la tribune estiment que l'élection présidentielle de 2027 sera un « moment de bascule » lors duquel ils refusent « de voir la France livrée aux défaitistes ». Parce que Gabriel Attal a montré ses qualités, qu'il a la force de l'expérience, l'audace de proposer et la capacité à agir : il est, pour nous, la personne dont notre pays a besoin, écrivent-ils.

Selon eux, le prochain chef d'Etat doit savoir « écouter, concerter », être « prêt à partager le pouvoir » et savoir « rassembler ». L'entourage de Gabriel Attal assure que la tribune « n'est qu'un début » et que « cet appel est ouvert à la signature et va continuer à croître ». Le nombre de signatures - environ 500 - fait écho au nombre de parrainages nécessaires pour être candidat à la présidentielle.

Les maires, députés, sénateurs ou conseillers régionaux sont parmi ceux pouvant apporter leur soutien. Ce piège électrique invisible guette tous ceux qui changent un interrupteur va-et-vient : la manœuvre de 5 secondes qui évite la catastroph





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