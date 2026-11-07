Gabin, leucémie et greffe : Appel au don de moelle osseuse

Gabin, 2 ans et demi, atteint de leucémie, attend un donneur de moelle osseuse compatible. L'Agence de la biomédecine précise les chiffres clés et les démarches pour sauver des vies comme la sienne.

Le petit Gabin, âgé de deux ans et demi, et atteint d'une leucémie, se trouve au cœur d'une mobilisation nationale urgente pour trouver un donneur de moelle osseuse compatible. Cette greffe constitue son unique espoir de guérison après une rechute survenue le 2 septembre, qui a nécessité son hospitalisation immédiate au sein de l'Hôpital de la Timone à Marseille.

Détails cliniques et recherche de compatibilité HLA

Depuis son hospitalisation à Marseille, Gabin subit des soins intensifs et des chimiothérapies quotidiennes qui l'empêchent de quitter l'établissement médical. La procédure de greffe est programmée pour le mois de décembre, mais à ce jour, aucun donneur compatible n'a été identifié dans les registres nationaux. La compatibilité repose sur le système moléculaire complexe HLA, propre à chaque individu, rendant la recherche d'un donneur adapté extrêmement difficile et variable en probabilité.

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Position des familles et mobilisation sociale

Les parents de Gabin ont lancé une campagne d'appel au don en parallèle de l'inscription officielle pour décembre, sollicitant la solidarité publique via les réseaux sociaux et les titres de presse. Cette démarche s'inscrit dans une tendance où les familles, en dernier recours, utilisent les plateformes numériques pour amplifier leur appel à l'aide, espérant briser l'anonymat qui entoure souvent la recherche de donneurs non apparentés.

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Statistiques nationales et portée internationale

Données fournies par l'Agence nationale de la biomédecine : 451 095 donneurs inscrits en France au 30 juin 2026. Sur l'année 2025, 2 338 greffes ont été réalisées, dont 1 365 avec donneur non apparenté. 81 registres mondiaux connectés totalisent plus de 44 millions de donneurs pour trouver des profils HLA rares.

Impact concret et suite des procédures médicales

L'histoire de Gabin fait écho à celle d'Elio, quatre ans, dont les parents avaient trouvé un donneur grâce à une mobilisation similaire, ou à celle de Sandie, compagne de Kevin Jaeger, dont la greffe a été acceptée après un rejet initial. Ces exemples démontrent que la mobilisation générale fonctionne, mais pour Gabin, l'urgence reste totale. La suite dépendra de la rapidité avec laquelle un donneur compatible sera trouvé dans la base de données internationale pour sauver l'enfant de Marseille.