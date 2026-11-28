Fanny, mère de Gabin, 3 ans atteint d'une leucémie agressive, lance un appel urgent. Ce petit Marseillais a besoin d'une greffe de moelle osseuse pour survivre.

Le combat de Fanny pour sauver son fils Gabin, âgé de 3 ans, est au cœur d'une immense mobilisation nationale. Ce petit Marseillais, atteint d'une leucémie agressive, se trouve dans l'attente impérieuse d'une greffe de moelle osseuse pour espérer guérir définitivement de cette maladie du sang.

Depuis l'été 2025, Gabin lutte contre ce cancer qui touche entre 450 et 500 enfants de moins de 15 ans chaque année en France. Le diagnostic avait été posé à l'âge de 18 mois, suivi d'une rémission initiale sous traitement. Cependant, la situation a basculé de manière dramatique le 2 septembre 2026, lorsque la maladie a rechuté de façon inattendue et rapide.

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Derniers mois de chimiothérapie lourde

Gabin a repris un cycle intensif de chimiothérapies pour se préparer à recevoir un greffon, une étape lourde et décisive avant la greffe. Sa mère, Fanny, décrit la violence de cette rechute survenue après une semaine de vacances. Elle souligne que la maladie a repris beaucoup plus vite qu'au début, brisant l'espoir d'une vie normale retrouvée.

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Appel urgent aux donneurs compatibles

Malgré une vague de solidarité massive née sur les réseaux sociaux, aucun donneur compatible n'a encore été identifié à quelques semaines de l'intervention. Les parents, dont la compatibilité est de 50%, ont choisi de rendre public le parcours de Gabin par désespoir pour augmenter les chances de trouver un donneur compatible dans les banques de données.

Contexte national et conditions de don

En France, plus de 2 000 patients, dont 300 enfants, ont besoin d'une greffe chaque année. Pour devenir donneur, il est impératif d'être en parfaite santé, âgé de 18 à 35 ans, avec une priorité donnée aux hommes. Raconter cette histoire vise aussi à sensibiliser le grand public sur un geste méconnu qui peut sauver des vies comme celles de Gabin.