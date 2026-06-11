The G7 summit, which began on Sunday 15 June in Kananaskis, Canada, is grappling with internal dissent that poses a threat to the unity of the West. Meanwhile, trade tensions between the West and Russia are a significant concern. The summit also addresses the war in Ukraine, the role of the West in supporting Ukraine, and the potential impact of the conflict on the global economy.

Sommet du G7 : 'Washington, l'Europe et leurs alliés vivent sous la menace d'un schisme d'Occident' - Le G7 a débuté dimanche 15 juin à Kananaskis, au Canada, sur fond de tensions au Moyen-Orient.

Selon le géopolitologue Jean-Sylvestre Mongrenier, le défi principal de cette réunion réside dans le dissensus interne, qui menace de faire imploser l'unité de l'Occident. - La guerre commerciale présente un risque explosif pour la relation transatlantique - Un sommet du G7 particulièrement important s'ouvre ce lundi 16 juin au Canada.

Selon Mujtaba Rahman, directeur du département Europe au centre d'analyse Eurasia Group, les négociations commerciales représentent le plus grand risque pour l'Europe, et pourraient polluer les progrès réalisés sur l'Ukraine et l'Otan. - Film ovni mêle sommet mondial du G7 et retour de morts-vivants - Le président ukrainien a élargi le cercle de ses soutiens lors de la conférence qui s'est tenue en Suisse, ces 15 et 16 juin.

Mais bon nombre de pays du Sud ne veulent toujours pas prendre position, tandis que la Russie exige l'abandon par l'Ukraine de 25 % de son territoire. - Vladimir Poutine a indiqué vendredi 14 juin qu'il négociera avec l'Ukraine, en cas de retrait des forces ukrainiennes des quatre régions revendiquées. Volodymyr Zelensky a rejeté l'« ultimatum » à la « Hitler » du président russe.

- Le pape François a rencontré le président Zelensky en marge du G7, vendredi 14 juin, a demandé à un cardinal italien d'œuvrer pour obtenir la libération des enfants ukrainiens enlevés par la Russie. - Les alliés de Kiev ont trouvé un accord, le 13 juin, lors du G7, sur la manière d'employer les actifs russes gelés en Europe pour alimenter le budget et l'armée de l'Ukraine.

Ils vont accorder un prêt de 50 milliards de dollars qui sera garanti par les intérêts générés par ces avoirs. - un accord politique » sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine. Les États-Unis ont signé un accord de sécurité avec Kiev pour dix ans. - Pour la première fois, le pape participera au sommet du G7 qui se tient de ce jeudi 13 au samedi 15 juin dans les Pouilles italiennes.

Il s'exprimera vendredi lors d'une session sur l'intelligence artificielle. - La présidence ukrainienne a annoncé lundi 3 juin la présence de Volodymyr Zelensky au prochain sommet du G7 prévu en Italie la semaine prochaine. - Des femmes de soldats russes ont manifesté à Moscou pour demander le retour de leur époux.

- Les ministres des finances du G7 se sont accordés, mardi 30 avril, pour mettre fin d'ici à 2035 aux centrales à charbon ne disposant pas de dispositifs de captage de carbone. - La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a annoncé vendredi 26 avril que le pape François participera à la session dédiée à l'intelligence artificielle (IA) du sommet des chefs d'État et de gouvernement du G7, en juin en Italie.

- Le sommet du G7 qui se tient à Hiroshima examine la possibilité d'instaurer un embargo sur les diamants de Russie. - Les dirigeants du G7 réunis en Allemagne se sont accordés pour mettre en place un mécanisme de plafonnement des prix du pétrole russe. - Le G7 vise à réunir 600 milliards de dollars d'ici à 2027 pour investir dans les pays émergents.

- Les discussions des chefs d'État des pays du G7 sont dominées par la guerre en Ukraine. - La hausse des prix agricoles menace de faire basculer dans la pauvreté et l'insécurité alimentaire les habitants des pays les plus fragiles. - Le sujet sera au menu d'une conférence internationale organisée vendredi 23 juin par l'Allemagne et du sommet du G7 qui doit débuter dimanche 26 juin





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