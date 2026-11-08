G7 Paris : Rubio, Barrot et les enjeux géopolitiques du Moyen-Orient

Les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent à Paris pour aborder la crise iranienne, la guerre en Ukraine et la sécurité au Liban lors de cette rencontre stratégique au Quai d'Orsay.

Les ministres des Affaires étrangères des pays du Groupe des Sept se rassemblent ce lundi et ce mardi à Paris pour une série de consultations diplomatiques cruciales. Cette rencontre intervient dans un contexte international tendu, où les alliés des États-Unis cherchent activement à prévenir toute nouvelle escalade militaire entre Washington et Téhéran. Parallèlement, les discussions visent à exercer une pression diplomatique significative dans le cadre des pourparlers en cours pour mettre un terme à la guerre en Ukraine.

Déroulement et Participants du Sommet Parisien

Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine, a officiellement confirmé sa participation aux deux jours de travail dédiés à ces questions géopolitiques. Il sera entouré de ses homologues des autres nations du G7 : Johann Wadephul pour l'Allemagne, Ed Miliband pour le Royaume-Uni, Anita Anand pour le Canada, Antonio Tajani pour l'Italie et Toshimitsu Motegi pour le Japon. Cette présence est notable car en mars dernier, le représentant américain n'était resté que vingt-quatre heures sur place.

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Le lieu de la conférence a été déplacé de dernière minute de Marseille à Paris, s'installant au Quai d'Orsay, siège du ministère français des Affaires étrangères. Les débats se tiendront spécifiquement dans le prestigieux salon de l'Horloge, un cadre historique ayant accueilli la signature de nombreux traités internationaux majeurs, soulignant ainsi la solennité des enjeux abordés lors de cette session.

La Crise Iranienne et la Sécurité Maritime

Le Moyen-Orient occupera une place centrale dans les discussions, avec un accent mis sur la sécurité maritime, le détroit d'Ormuz et les enjeux énergétiques globaux, comme l'a indiqué le Quai d'Orsay. Les États-Unis se trouvent actuellement isolés au sein du G7 depuis qu'ils ont lancé, avec le soutien d'Israël, des frappes militaires contre l'Iran au printemps. Cette offensive a provoqué le blocage stratégique du détroit d'Ormuz, axe vital par lequel transite une part importante du pétrole mondial, entraînant une flambée immédiate des prix de l'énergie.

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Le conflit régional s'est rapidement étendu, touchant durablement le voisinage immédiat. Le Liban a été lourdement affecté par l'ouverture d'un front direct entre Israël et le Hezbollah. De plus, des infrastructures civiles en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït ont subi des frappes collatérales, exacerbant les tensions régionales et nécessitant une coordination diplomatique urgente pour apaiser les tensions.

Le Défi Diplomático-Militaire au Liban

Pour la France, la situation au Liban constitue l'urgence diplomatique prioritaire du moment et fera l'objet de discussions intenses durant ce G7. Paris œuvre activement à la construction d'un dispositif de remplacement pour la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul). Le mandat actuel de cette force arrive à échéance le 31 décembre, ce qui impose une planification rapide pour éviter un vide sécuritaire préjudiciable à la stabilité de la région.

Ce déplacement à l'étranger de Marco Rubio marque également une étape symbolique. Il s'agit de son premier voyage officiel international depuis la large victoire des démocrates lors des élections américaines de mi-mandat. Ces scrutins, dont les conséquences se feront sentir dès janvier, verront le Congrès américain reprendre le contrôle, influençant potentiellement la posture internationale de l'administration actuelle.

Négociations de Paix et Enjeux Ukrainiens

La réunion des sept ministres offre aux alliés de Washington une première occasion de jauger l'état d'esprit de l'administration Trump et de détecter d'éventuelles inflexions dans sa politique étrangère, particulièrement concernant le soutien à Kiev. Cette rencontre coïncide avec des pourparlers entre Moscou et Kiev, sous médiation américaine, prévus pour mardi et mercredi à Abou Dhabi. Ces discussions visent directement la recherche d'une issue diplomatique au conflit ukrainien en cours.

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Les Européens du G7 chercheront à évaluer les conséquences des récentes élections américaines sur le soutien futur à l'Ukraine, ainsi que sur la politique vis-à-vis de la Russie. Le débat sur l'autonomie stratégique européenne reste également une préoccupation majeure. Jean-Noël Barrot a d'ores et déjà assuré que la France sera représentée aux pourparlers d'Abou Dhabi, en coordination avec Jared Kushner, envoyé spécial de Donald Trump, qui a promis des consultations étroites avec les partenaires européens.

Initiatives Économiques et Élargissement du Club

En marge des travaux politiques, des initiatives concrètes seront lancées pour illustrer la diversité des enjeux sous présidence française. Lundi, le ministère français de l'Économie et des Finances accueillera une conférence des donateurs pour le soutien à la remise en état de l'Arche de confinement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cette initiative souligne l'engagement français dans la gestion des risques nucléaires et environnementaux internationaux.

Parallèlement, à Marseille, un réseau de quatorze ports mondiaux destinés à lutter contre le narcotrafic sera officiellement lancé ce lundi. Ce fléau aux ramifications mondiales a été l'un des thèmes portés par la France durant sa présidence du G7. Afin d'élargir le champ d'action du club restreint, les ministres des Affaires étrangères du Brésil, de la Corée du Sud, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et de l'Ukraine ont également été invités à ces échanges.

Cette série de réunions marque l'un des derniers temps forts de la présidence française du G7, avant le passage officiel de relais aux États-Unis. Le contexte reste empreint de la mémoire du sommet des dirigeants en juin à Évian, où le président Emmanuel Macron avait accueilli Donald Trump, posant les bases de cette diplomatie multilatérale complexe et cruciale pour la stabilité mondiale.