Le sommet du G7 réuni à Évian sous présidence française met en lumière la stature internationale du Premier ministre canadien Mark Carney, perçu comme un leader stable et engagé face aux défis multilatéraux et aux pressions protectionnistes. Analyse d'un paysage occidental fragilisé par des divisions internes.

Le sommet du G7 qui s'ouvre ce 15 juin à Évian sous présidence française réunit les dirigeants des principales démocraties industrielles. Au cœur des discussions, la résistance aux pressions commerciales et politiques exercées par l'administration Trump et la défense d'un ordre multilatéral menacé.

Le Premier ministre canadien Mark Carney, ancien banquier central, apparaît comme l'une des figures les plus dynamiques et crédibles de ce sommet. Son engagement en faveur du libre-échange, de la coordination des politiques économiques et de la lutte contre le protectionnisme le positionne en leader naturel face aux revendications unilatérales de Washington. Son parcours, marqué par la gestion prudente des crises financières, et son style technique contrastent avec l'instabilité politique qui caractérise plusieurs partenaires du G7.

En effet, le sommet se tient dans un contexte où plusieurs dirigeants sont affaiblis par des tensions internes. En France, le président Macron fait face à une opposition croissante et à un Parlement fragmented suite aux élections législatives. Au Japon, la Première ministre Sanae Takaichi, nationaliste et proche des positions américaines, cherche à renforcer l'alliance avec les États-Unis tout en préservant les intérêts économiques de son pays.

En Italie, le gouvernement d'une coalition populiste navigue entre ses promesses anti-establishment et les réalités de l'intégration européenne. Quant au Royaume-Uni, il peine à stabiliser son économie post-Brexit et à définir une position claire dans le concert des nations. Cette fragilité politique contraste avec l'image de stabilité et de rigueur projetée par Mark Carney, qui a su imposer une vision centriste et pragmatique lors de la campagne électorale canadienne et depuis son arrivée au pouvoir.

Les thèmes centraux du sommet incluent la sécurité économique, la transition écologique, la cooperation technologique et les défis posés par les régimes autoritaires. La volonté affichée est de réaffirmer les valeurs démocratiques et de proposer une alternative aux modèles de gouvernance illibérale. Carney, avec son expertise financière, est attendu sur des sujets comme la régulation des marchés, la lutte contre l'évasion fiscale et la finance durable.

Sa capacité à fédérer des positions souvent divergentes entre l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon sera cruciale. Le sommet d'Évian pourrait ainsi marquer un tournant dans la réinvention du G7, à condition que les dirigeants parviennent à transcender leurs intérêts nationaux immédiats. La présence d'un Carney en pleine forme, sans le poids des urnes à court terme, offre une opportunité rare de leadership ambitieux dans un environnement geopolitique tumultueux





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