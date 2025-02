Fusion du PSVL : vers une gouvernance collégiale avec Agen-Nérac ?

Le directeur de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine, Benoît Elleboode, a présenté un projet de fusion des directions du Pôle de santé de la Vallée du Lot (PSVL) et du centre hospitalier d’Agen-Nérac lors d'une réunion à Villeneuve-sur-Lot. Ce projet, motivé par la situation financière délicate du PSVL, vise à créer une gouvernance collégiale pour l'ensemble de la zone.

La réunion s'est déroulée dans un esprit de construction de l'avenir, Benoît Elleboode ayant déjà posé les jalons lors d'une rencontre à Agen quelques semaines auparavant. \Cette proposition de fusion est motivée par la situation financière délicate du PSVL, qui subit un déficit important. Même avec l'aide de l'Agence régionale de santé, l'hôpital de Villeneuve-sur-Lot n'arrive pas à atteindre un niveau de dette acceptable. Le maire de Villeneuve, Gérard Régnier, président du conseil de surveillance de l'hôpital depuis cet été, avait exprimé son inquiétude face à la situation financière du PSVL. \Benoît Elleboode a présenté ses arguments aux membres du directoire villeneuvois, soulignant le principe « ensemble, on est plus fort ». Il a expliqué que cette direction collégiale permettrait de renforcer l'attraction des médecins et de faciliter la défense d'un dossier auprès du ministère de la santé. Une structure juridique commune pourrait également favoriser une meilleure coopération, notamment pendant les périodes critiques comme l'été. Les membres du PSVL ont toutefois fait valoir leurs préoccupations concernant la maternité, les urgences et certains services importants qui rendent le PSVL indispensable pour un bassin de vie de 100 000 habitants. \La réunion a été productive, s'est terminée sans levée de boucliers. Les représentants des conseils de surveillance de chaque entité du PSVL se réuniront prochainement pour débattre des propositions de l'ARS. Le vote final décidera du sort du projet. Dans l'attente, la situation financière précaire de l'hôpital de la vallée du Lot pousse fortement à la réflexion et au sérieux dans l'examen de cette proposition.





