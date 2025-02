Fusion des Pharmacies dans le Lot: Une Réponse à la Désertification?

Le département du Lot est confronté à une diminution du nombre de pharmacies, entraînant un mouvement de fusion des officines pour assurer la continuité des services. Ce phénomène s'explique par plusieurs facteurs, notamment des difficultés économiques, un manque de successeurs et une diminution du nombre d'étudiants en pharmacie. Les regroupements de pharmacies, souvent sous forme d'associations, sont perçus comme une solution viable pour répondre à ces défis et garantir l'accès aux soins pour les habitants du Lot.

Après la fermeture de la pharmacie à Latronquière, et la fusion des trois officines de Saint-Céré en février 2024, et prochainement à Figeac, la tendance est à la réunification des officines dans le Lot . Dans les grandes villes du département, ce phénomène s'accentue sous l'effet de plusieurs facteurs, analyse Olivier Bories, trésorier de l'Ordre des pharmaciens du Lot . 'Une petite officine a de plus en plus de difficultés à survivre économiquement.

Le modèle est compliqué avec l'amplitude horaire'. Pour le professionnel, le contexte démographique entre également en jeu. 'Il y a de moins en moins de pharmaciens, le problème se pose comme pour les médecins. On a du mal à pourvoir toutes les places'. À l'image du manque de kinésithérapeutes, de dentistes ou de rhumatologues, les pharmaciens sont aussi impactés par ce désert médical. Olivier Bories s'appuie sur les places vacantes en faculté de pharmacie. En 2022, plus de 1000 places étaient libres, 500 en 2023 et 293 en 2024. Des chiffres en baisse, mais qui ont tout de même des conséquences sur le terrain. 'On commence à avoir une certaine érosion', s'inquiète-t-il. 'D’ici une dizaine d’années, un tiers des pharmacies lotoises risquent de cesser pour des départs à la retraite et j’émets des doutes sur les repreneurs'. Les professionnels de santé cherchent donc à vendre leur officine, depuis des dizaines d’années pour certains d’entre eux, mais à défaut de repreneurs, les pharmacies s’unissent pour créer un nouveau modèle. « On a besoin d’une réorganisation, c’est certain ». Les jeunes en quête d’une nouvelle configuration « Le modèle des petites officines dans les villages, n’intéresse plus les jeunes. Ils cherchent surtout à s’unir sous forme d’association, pour que les pharmaciens soient cotitulaires avec en plus les autres collaborateurs », explique Olivier Bories. “Exercer seul, fait peur à la jeune génération”. Ces regroupements représentent-ils un risque pour les patients ? « Pas vraiment », selon le trésorier de l’Ordre. Les regroupements ne se font pas du jour au lendemain et doivent répondre à un certain nombre de critères. Pour cela, l’ARS doit autoriser cette fusion en vérifiant que toutes les cases soient cochées dans un village et ne pas laisser les habitants sans solution pour l’obtention de leur médicament ou la vaccination. Le cas du rachat des pharmacies à Cahors Dans la préfecture du Lot, ce sont quatre pharmacies (Wilson, Lafond, Gambetta et Clémenceau) qui ont été rachetées par un groupe pour n’en former qu’une seule grande sur la place François-Mitterrand. L’ARS n’a pas encore validé le projet, qui devrait voir le jour en fin de l’année 2025. Selon nos informations, il s’agissait du « seul projet fiable » et un projet de recrutement serait prévu. « En toute logique, cela ne devrait pas poser de problème », affirme Olivier Bories.





