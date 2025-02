Fusion des Offices de Tourisme de la Vallée du Lot : Un Projet d'avenir pour une Destination Unique

Trois EPCI du Grand Villeneuvois, Lot et Tolzac et Fumel Vallée du Lot s'associent pour créer un office de tourisme unique afin de proposer une destination touristique cohérente et attractive.

Trois Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) du Grand Villeneuvois, de Lot et Tolzac et de Fumel Vallée du Lot ont décidé de s'associer pour créer un office de tourisme unique. Ce projet d'union, fruit de deux années de coopération renforcée entre les trois offices de tourisme, vise à offrir une destination touristique cohérente et attractive.

Grâce à cette collaboration, plusieurs projets concrets ont déjà été réalisés, tels que l'élaboration d'un film promotionnel, la mise en place de partenariats pour le Tour de France 2024, la création d'une carte touristique commune et la réalisation de supports de communication partagés. Les décideurs ont reconnu que les touristes ne se soucient pas des frontières administratives et qu'il est plus judicieux de les dépasser pour valoriser ensemble les richesses de la région. La Vallée du Lot, avec ses 70 kilomètres de sentiers cyclistes, ses villages pittoresques classés parmi les Plus Beaux Villages de France, ses paysages de coteaux, sa bastide fluviale de Villeneuve-sur-Lot et ses sites incontournables comme le château de Bonaguil, le Jardin des Nénuphars Latour-Marliac et la base du Temple, s'imposent comme une destination touristique attractive. Ce projet ambitieux implique des objectifs précis : créer une destination homogène et cohérente, mettre en place une stratégie marketing territoriale performante et adaptée, et travailler sur un bassin d'acteurs privés homogène. L'objectif est de pouvoir être en ordre de marche et unis à travers un seul office de tourisme sur la Vallée du Lot début 2026. Pour mener à bien ce projet, les trois EPCI vont devoir délibérer dans les jours qui viennent à la création d'un regroupement de commande dont le portage sera assuré par la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois, et lancer une étude de faisabilité sur l'unification des 3 offices de tourisme. Cette dernière établira des schémas et des orientations basées sur l'expertise financière, les ressources humaines et la stratégie des différents offices de tourisme. L'initiative témoigne de l'ambition de faire de la vallée du Lot, dans son ensemble, la destination incontournable des touristes





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Office De Tourisme Vallée Du Lot Coopération Tourisme Destination Lot-Et-Garonne

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Fumel-Vallée du Lot : « Demande à Alma », une odyssée entre les tours partagée avec la jeunesseMardi 14 janvier, la compagnie Anamorphose a présenté la pièce « Demande à Alma » aux collégiens et lycéens de Fumel-Vallée du Lot. Une pièce qui aborde des thèmes forts, comme la solitude et la solidarité, avec légèreté et humour

Lire la suite »

Céline Bambrzak : L'Opticienne qui Redéfinit l'Optique dans la Vallée du LotAprès 26 ans d'expérience dans des magasins d'optique, Céline Bambrzak, mère de trois enfants, lance une nouvelle aventure avec la franchise innovant L'Opticien qui bouge. Son objectif : faciliter l'accès aux soins visuels pour tous, notamment dans les zones rurales et auprès des personnes à mobilité réduite.

Lire la suite »

RSM Mauvezin vise un exploit face au leader Vallée du LotLe RSM Mauvezin accueille ce dimanche le leader incontesté du championnat, Vallée du Lot. Après une défaite fleuve lors du match aller, les Mauvezinois cherchent à renverser la hiérarchie. Le match s'annonce crucial pour le moral de l'équipe gersoise.

Lire la suite »

Fusion des Offices du Tourisme de Lectoure et Condom : Vers une Destination Plus LargeLes Offices du tourisme de Lectoure et Condom ont décidé de fusionner leurs forces, créant ainsi une nouvelle destination touristique qui s'étend de Miradoux à Montréal, en passant par Eauze et Lupiac. Cette initiative, la première de son genre dans le département du Gers, vise à promouvoir les richesses du territoire, notamment le patrimoine, le Chemin de Saint-Jacques, et la trilogie viticole « Côtes de Gascogne, Floc, Armagnac ».

Lire la suite »

Lot-et-Garonne : la ministre déléguée au tourisme en visite à Damazan et Villeneuve vendredi 14 févrierLa fusion des trois offices de tourisme de la vallée du Lot pourrait être à l’ordre du jour

Lire la suite »

Racing Montauban, Relevé par une Victoire Contre la Vallée du GirouAprès un derby perturbé par une bagarre générale, le RC Montauban s'impose 16-14 contre la Vallée du Girou, un adversaire rival de Moissac pour la montée en Fédérale 3. Cette victoire ramène les Racingmen dans la course à la qualification pour les phases finales.

Lire la suite »