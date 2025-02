Fusion des coopératives viticoles : Labastide et Vinovalie en scrutin

Les coopérateurs de Labastide et Vinovalie se prononcent le 27 et 28 février sur la fusion des deux principales coopératives viticoles tarnaises. Le scrutin, qui nécessite 70% d'avis favorables pour être validé, suscite quelques réticences malgré les complémentarités entre les deux structures.

Dernière ligne droite avant la fusion. Les 27 et 28 février, les coopérateurs de la Maison Labastide et Vinovalie devront se prononcer sur le projet de rapprochement entre les deux principales coopératives viticoles tarnaises. Si le scrutin recueille 70 % d’avis favorables, l’union sera consommée. 'Sinon, c’est un an de travail qui aura été fait pour rien', indique Jacques Tranier, directeur général de la coopérative Vinovalie , présente à Técou, Rabastens, Fronton et Côtes d’Olt (Cahors).

Le scrutin n’a rien d’une formalité. Le projet suscite quelques réticences, ici ou là, liées aux différences d’approche entre les deux structures : à Labastide-de-Lévis, on est tournée vers la production, quand Vinovalie est orienté vers le lancement de marques et la conquête des marchés. 'Labastide s’est un temps positionnée clairement contre Vinovalie, mais une nouvelle génération, autour de Pierre Arnaud, le directeur, et d’Alain Fonvieille, le président, voit les choses différemment. D’ailleurs, les deux conseils d’administration se sont prononcés à l’unanimité pour la fusion, c’est bon signe', rappelle Jacques Tranier. Sauf qu’en assemblée générale, chaque coopérateur est appelé à se prononcer. Avec sa part d’incertitude. 'C’est un peu comme un référendum, les électeurs ne répondent pas toujours à la question posée', poursuit le directeur de Vinovalie. Complémentarité de couleurs Reste que le contexte économique, marqué par une baisse de la consommation et une série de mauvaises récoltes, pousse aux synergies. Sur la récolte 2024, Labastide n’a pas été épargnée par le gel, quand Vinovalie a perdu 160 000 hectolitres (-30 % à Gaillac, – 10 % à Fronton, – 70 % à Cahors, qui subit une troisième année de sous-production). Les arrachages de vignes représentent désormais 600 hectares sur les sites de Vinovalie… l’équivalent de ce que Labastide amènerait dans la corbeille de mariage, permettant ainsi de rééquilibrer l’ensemble. Les deux coopératives présentent, en outre, de vraies complémentarités. Vinovalie a beaucoup investi sur les vins tranquilles (rouge, blanc, rosé), quand Labastide misait sur les bulles. Rabastens a une origine plus 'rouge', Labastide plus 'blanc'. 'Il y a une synergie globale et peu de secteurs où les caves se marchent sur les pieds', défend Jacques Tranier. 'On a veillé à ne dépouiller aucun site' Dans le projet de fusion, Labastide garderait son fonds de commerce, avec une structure de Société Anonyme 'Maison Labastide', qui aurait son indépendance de gestion. Le site Vinovalie de Saint-Sulpice deviendrait le site principal de mise en bouteilles. Une chaîne d’embouteillage sera cependant conservée à Labastide-de-Lévis pour la prise de mousse en appellation Gaillac. Le site Vinovalie de Técou ne gardera plus que l’élevage des vins et la vente (e-commerce, VPC…), mais perdra la vinification, qui sera concentrée à Rabastens pour les rouges et à Labastide pour les blancs et rosés. 'On a veillé à ne dépouiller aucun site, explique Jacques Tranier. En les spécialisant, on gagnera en qualité, en compétitivité, en bilan carbone et en consommation d’énergie. L’objectif final est de mieux payer les coopérateurs et de les payer plus rapidement. On a deux millésimes pour réussir.' Réponse le 28 février dans les urnes





