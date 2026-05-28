Fusillade du Mas de Ville : vingt ans de réclusion pour tentative de meurtre en bande organisée

Stéphane Plantier a été condamné à vingt ans de réclusion pour la fusillade du Mas de Ville à Nîmes en septembre 2023. La cour d'assises spéciale a retenu la tentative de meurtre en bande organisée, l'association de malfaiteurs et des infractions sur les armes. L'avocate générale avait dénoncé une "fracture irrémédiable des valeurs" liée au trafic de drogue. La défense contestait l'intention homicide.

Le procès de la fusillade du Mas de Ville, survenue le 29 septembre 2023 à Nîmes , s'est conclu par la condamnation de Stéphane Plantier à vingt ans de réclusion criminelle.

L'accusé, seul à répondre des faits après le décès en prison de son complice mineur, a été reconnu coupable de tentative de meurtre en bande organisée, d'association de malfaiteurs, de dégradation, de transport d'arme et de recel de véhicule. La cour d'assises spéciale, chargée des dossiers liés à la criminalité organisée, a suivi les réquisitions du parquet qui demandait une peine de vingt ans.

Le verdict, prononcé après deux heures de délibération, assortit la peine d'une période de sûreté des deux tiers et d'une interdiction de séjour dans le département du Gard. L'avocate générale avait, la veille, livré un réquisitoire sévère, pointer du doigt la violence croissante liée au trafic de drogue dans la région, évoquant une "fracture irrémédiable des valeurs" où l'argent et le pouvoir supplantent le respect de la vie humaine.

Elle avait replacé cette fusillade dans le contexte plus large d'une série de meurtres ou tentatives d'homicide ayant marqué Nîmes récemment. Du côté de la défense, Me Romain Fontès a plaidé pour une peine "juste" en contestant l'intention homicide retenue par l'accusation.

Selon lui, bien que douze coups de feu aient été tirés depuis un commando de deux hommes, l'un muni d'une kalachnikov et l'autre d'un pistolet automatique, l'absence de toute victime et la thèse d'une erreur de cible affaiblissent la qualification de tentative de meurtre. Les deux personnes visées, étrangères au milieu du trafic, auraient été confondues avec les cibles réelles.

L'avocat a également insisté sur le parcours personnel chaotique de son client, marqué par le décès précoce de sa mère et l'absence d'un père impliqué dans le banditisme, plaidant pour une approche moins purement punitive. Stéphane Plantier, qui aura vingt-neuf ans quinze jours après le verdict, a exprimé ses regrets à la barre, déclarant souhaiter se reconstruire, avoir une vie normale, un travail et une famille.

Il a également évoqué son remords d'avoir entraîné son jeune complice de dix-sept ans, tué en prison depuis les faits. La présidente de la cour, Mme Pasta, a rappelé à l'accusé qu'il dispose d'un délai de dix jours pour interjeter appel. Cette affaire, avec son arsenal impressionnant et son dénouement sans blessé mais aux conséquences pénales lourdes, symbolise selon l'accusation la dérive violente du narcotrafic dans la région nîmoise.

Le débat judiciaire a notamment porté sur la qualification juridique précise des faits : douze tirs dans un lieu public, avec des impacts sur des véhicules et dans un appartement, constituent-ils automatiquement une tentative de meurtre, ou peut-on retenir des infractions moins graves ? La cour a tranché dans le sens de la qualification la plus sévère, estimant que l'intention de tuer était caractérisée par le nombre de coups de feu et le mode opératoire commando.

L'ombre de la "DZ mafia" marseillaise, souvent citée dans les règlements de compte du sud de la France, a plané sur les débats sans être formellement établie par la cour. L'affaire met également en lumière le destin tragique des mineurs impliqués dans ce type de délinquance, le complice de Plantier ayant trouvé la mort en détention avant la fin de son propre procès.

La condamnation à vingt ans, avec une peine de sûreté, signifie que Stéphane Plantier ne pourra prétendre à un aménagement de peine avant environ treize ans et demi, selon le calcul légal. Il doit également quitter le Gard à l'issue de sa détention. Les parties civiles, peu nombreuses dans ce procès, n'ont pas fait état de demandes de dommages et intérêts spécifiques, le caractère "avorté" de l'attaque ayant peut-être limité leur mobilisation.

Le verdict clôt une audience de trois jours qui a tenté d'éclaircir les motivations d'un acte apparemment droit dans le cadre d'une guerre des stupéfiants, mais qui, selon la défense, pourrait relever davantage d'une intimidation ou d'une erreur fatale. La cour a cependant considéré que le mode opératoire, avec une arme de guerre, excluait toute autre interprétation que la volonté de donner la mort





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