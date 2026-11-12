Fusillade à Washington : plusieurs blessés par balle, le tireur n'est pas encore arrêté

Une fusillade à Washington a fait plusieurs blessés par balle jeudi 12 novembre. La police n'a pas encore déterminé le lieu exact des faits et le tireur n'a pas été interpellé.

Une fusillade à Washington, capitale des États-Unis, a fait plusieurs blessés par balle ce jeudi 12 novembre, selon plusieurs médias américains. Un porte-parole de la police a indiqué que le lieu précis de la fusillade n'était pas encore déterminé et que le tireur n'avait pas encore été arrêté. Ces informations ont été reprises par l'agence Associated Press.

Les autorités n'ont pas encore livré de bilan détaillé. Le texte disponible se limite à confirmer que plusieurs personnes ont été touchées par des tirs dans la capitale américaine, sans préciser la gravité des blessures ni le nombre exact de victimes.

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Une alerte lancée dans le nord-ouest de la ville

La Police Métropolitaine de Washington a signalé une fusillade en cours à l'intersection de la 15e Rue et de la P Street, dans le nord-ouest de la ville. L'information a été diffusée par la police dans une publication sur les réseaux sociaux jeudi, qui précisait que l'équipe d'intervention d'urgence de la police métropolitaine était sur place.

Ce message constitue l'élément le plus précis disponible à ce stade sur la localisation des faits. Il indique une zone géographique identifiée, sans toutefois confirmer que ce carrefour correspond au lieu exact de la fusillade mentionné par le porte-parole de la police, qui a indiqué que ce lieu n'était pas encore fixé.

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Ce que la police confirme sur le tireur et les victimes

Le porte-parole de la police n'a pas encore identifié le tireur et n'a pas donné d'information sur son éventuelle localisation. Le fait que l'auteur présumé des tirs n'ait pas encore été arrêté signifie que la situation restait évolutive au moment de la publication des premières informations.

Concernant les victimes, les médias cités par l'Associated Press évoquent plusieurs personnes blessées par balle. Aucun nom n'a été rendu public dans les éléments disponibles, et aucune précision n'a été donnée sur l'état de santé des blessés.

Des zones d'ombre qui doivent être levées

Plusieurs questions restent sans réponse : le lieu exact de la fusillade, le nombre total de blessés, les circonstances des tirs et l'identité du tireur. Ces points devraient être précisés par la Police Métropolitaine dans les prochaines communications officielles, qui constitueront la source de référence pour la suite du dossier.

Cet article sera complété dès que des éléments vérifiés sur le lieu, le bilan et l'interpellation éventuelle du suspect seront communiqués par les autorités. Les lecteurs doivent pour l'instant retenir les faits confirmés : une fusillade a eu lieu à Washington le jeudi 12 novembre, plusieurs personnes ont été blessées par balle, et le tireur n'avait pas été arrêté.