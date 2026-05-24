Fusillade à proximité de la Maison Blanche : Trump et Secret Service interviennent

Un homme a ouvert le feu contre un poste de sécurité près de la Maison Blanche, où se trouvait Donald Trump, avant d'être abattu par les agents du Secret Service. Un passant a été blessé. Le tireur a des antécédents de violence et semblait obsédé par le bâtiment. Le président américain a affirmé que les services secrets et les forces de l'ordre ont intervenu rapidement et professionnellement contre un homme armé près de la Maison Blanche.

Dans la soirée du samedi 23 mai, une fusillade a éclaté à proximité de la Maison Blanche alors que Donald Trump s'y trouvait. Un homme a ouvert le feu contre un poste de sécurité avant d'être abattu par les agents du Secret Service , un passant a été blessé.

Un homme a ouvert le feu samedi soir contre un poste de contrôle de sécurité près de la Maison Blanche à Washington, et a été mortellement blessé par les policiers du Secret Service qui ont riposté, selon les autorités. Selon un communiqué transmis aux médias par le Secret Service, chargé de la protection rapprochée de la présidence et de la vice-présidence, le tireur a ouvert le feu sur des agents du Secret Service qui ont riposté.

Blessé par balle, le suspect a été transporté dans un hôpital de la région, où il est décédé par la suite, indique ce communiqué. Un passant a été touché lors de l'échange de tirs, a ajouté le Secret Service sans fournir de précision sur son état de santé.

Le président américain Donald Trump, déjà visé par trois tentatives d'assassinat présumées au cours des deux dernières années, se trouvait dans la Maison Blanche au moment de l'incident, après avoir annulé tous ses déplacements du week-end pour cause de crise avec l'Iran. L'homme qui a fait feu à plusieurs reprises près de la Maison Blanche à Washington avant d'être abattu avait des antécédents de violence et semblait obsédé par le bâtiment, a affirmé le président américain Donald Trump.

Merci à nos formidables agents du Secret Service et des forces de l'ordre pour l'intervention rapide et professionnelle menée ce soir contre un homme armé près de la Maison Blanche, qui avait des antécédents de violence et semblait obsédé par le bâtiment le plus cher à notre pays, a écrit M. Trump sur son réseau social Truth Social. Le FBI est sur place et apporte son soutien au Secret Service, qui intervient à la suite de coups de feu tirés près de la Maison Blanche.

Un présentateur de la chaîne Fox News a rapporté les propos d'un haut responsable de l'administration selon lesquels un homme armé s'est approché du côté ouest de la Maison Blanche et a tiré à trois reprises. Selon ce présentateur, le tireur n'a jamais franchi le périmètre de sécurité du siège de la présidence.

Un touriste canadien, Reid Adrian, a déclaré à l'AFP qu'il se trouvait dans le quartier lorsque nous avons entendu entre 20 et 25 détonations qui ressemblaient à des feux d'artifice, mais c'étaient des coups de feu, et tout le monde s'est alors mis à courir. La police a bouclé l'accès à la Maison Blanche et des soldats de la Garde nationale ont empêché un journaliste de l'AFP de pénétrer dans la zone.

Des journalistes qui se trouvaient sur la pelouse nord à ce moment-là ont rapporté qu'on leur avait ordonné de courir se mettre à l'abri dans la salle de presse de la Maison Blanche. La correspondante d'ABC News, Selina Wang, était en train d'enregistrer une vidéo destinée aux réseaux sociaux lorsque des coups de feu ont apparemment retenti. Elle a capturé le bruit des détonations alors qu'elle se jetait à terre.

On aurait dit des dizaines de coups de feu, a-t-elle déclaré sur X. Dieu merci, le président Trump est sain et sauf, ont écrit les républicains de la Chambre des représentants sur X après la fusillade de samedi soir. Nous exprimons notre infinie gratitude aux services secrets pour leur intervention immédiate et héroïque. La violence politique doit cesser





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