Fusillade à Nantes : un adolescent tué, deux blessés, mesures renforcées contre le trafic de stupéfiants

Un adolescent de 15 ans a été tué et deux autres ont été blessés lors d'une fusillade à Nantes. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un renforcement de la sécurité dans le quartier et la création d'une antenne d'un office antistupéfiants. La maire de Nantes appelle à ce que tous les moyens soient mis en œuvre pour retrouver les auteurs du crime et que la loi contre le trafic de stupéfiants soit renforcée.

Le bruit des balles a résonné dans le quartier Port Boyer à Nantes . Ce jeudi 14 mai 2026, une fusillade a éclaté au 3 rue de Pornichet, aux alentours de 19 h 30.

Trois jeunes garçons ont été ciblés, l'un d'entre eux, tout juste âgé de 15 ans, a perdu la vie. Deux autres adolescents sont blessés et sont hors de danger. Ce vendredi 15 mai 2026, Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, s'est déplacé à Nantes.

Après avoir effectué un point de situation au commissariat de Nantes aux côtés du préfet, du procureur, de la DIPN et de Johanna Rolland, le locataire de la place Beauvau s'est rendu sur les lieux de la fusillade. À lire aussi Adolescent tué à Nantes : 'un drame absolu' pour Johanna Rolland Adolescent tué à Nantes : le ministre de l'Intérieur sur les lieux du drame...

Le ministre a annoncé un renforcement de la sécurité dans le quartier pour les prochains jours et prochaines semaines. De plus, six policiers vont rejoindre les services d'investigation de la police de Nantes, permettant l'ouverture d'une antenne d'un office antistupéfiants (Ofast). Des mesures saluées par Johanna Rolland.

Ce vendredi matin, Laurent Nuñez a déclaré que dans le cadre du projet de loi Riposte, présenté lundi au Sénat, l'amende forfaitaire délictuelle pour les consommateurs de drogue passera de 200 à 500 euros. Les représentants des autorités publiques ont pénétré à l'intérieur de la tour et ont échangé avec des habitants. Bilel, un habitant du quartier des Dervallières, s'est insurgé contre le trafic de stupéfiants.

Le ministre de l'Intérieur a discuté avec Brice, aide-soignant, qui se rend régulièrement auprès de patients dans le quartier Port-Boyer. La maire de Nantes a adressé ses pensées à la mère de l'adolescent de 15 ans tué hier soir, avec laquelle elle a échangé hier soir. Elle appelle à ce que tous les moyens soient mis en œuvre pour retrouver les auteurs du crime. L'émotion sur le quartier et à Nantes est insoutenable.

Quand un jeune de 15 ans est décédé, bien évidemment qu'il y a quelque chose d'insupportable pour chacun, les habitants du quartier, les citoyens et pour la maire de la ville que je suis. Oui, le narcotrafic gangrène notre ville, oui ça nécessite une obligation collective. Je salue les annonces du ministre.

Cet événement ne fait que renforcer la détermination du gouvernement et la mienne comme ministre de l'Intérieur pour continuer cette lutte intraitable contre le narcotrafic qui mène à des drames





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