Fusillade à Marseille : Bilan dramatique de deux victimes à la Cayolle

Deux hommes, âgés de 33 et 32 ans, sont concernés par une fusillade à Marseille le 2 novembre 2026. Le bilan fait un mort et un blessé grave au sein du 9e arrondissement.

Une fusillade mortelle a secoué la cité La Cayolle dans le 9e arrondissement de Marseille ce lundi 2 novembre 2026. Les forces de l'ordre ont confirmé la mort d'un homme de 33 ans ainsi que les graves blessures d'un individu de 32 ans.

Déroulement des faits à l'avenue Colgate

Les tirs ont retenti au soir du lundi 2 novembre 2026 à l'avenue Colgate, aux portes du Parc national des Calanques. Les victimes semblaient tourner un clip de rap lorsqu'elles ont été prises pour cibles par des tireurs armés. Les agresseurs ont pris la fuite immédiatement après avoir ouvert le feu. Les marins-pompiers de Marseille sont intervenus rapidement pour porter secours aux victimes sur les lieux du drame.

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Évaluation médicale et bilan des victimes

L'homme de 33 ans a déclaré décédé malgré les soins d'urgence prodigués par les équipes de secours. L'homme de 32 ans, quant à lui, a été transporté aux urgences dans un état très grave. Le bilan final reste dramatique avec une victime décédée et une autre en danger de mort. La situation médicale du blessé grave continue d'être suivie de près par les médecins.

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Investigation de la Division de criminalité

Une enquête a été ouverte et confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée. Les forces de l'ordre restent sur place pour relever les premiers indices et boucler le périmètre sécuritaire. Les enquêteurs tentent de déterminer si cet acte est lié à une guerre entre clans de narcotrafiquants. Une alternative privée ou un différent personnel reste également à vérifier par les policiers.

Contexte sécuritaire du 9e arrondissement

La cité La Cayolle se trouve dans le secteur du 9e arrondissement de Marseille. Ce quartier est régulièrement le théâtre de tensions sécuritaires importantes. L'incursion armée à l'avenue Colgate marque un nouvel épisode de violence dans cette zone. Les autorités mettent l'accent sur la nécessité de sécuriser ce secteur spécifique.