Fusillade à Colomiers : Le syndicat Alliance Police dénonce une politique sécuritaire insuffisante

Un homme d'une trentaine d'années a été tué par balle sur un parking à Colomiers, près de Toulouse. Cette nouvelle fusillade, qui pourrait être liée au trafic de stupéfiants, relance le débat sur les moyens de lutte contre la criminalité organisée.

Mercredi 12 février, peu après 20 heures, un homme d'une trentaine d'années a été victime d'une fusillade sur un parking situé sur la place de l'Aveyron à Colomiers , une ville située à l'ouest de Toulouse . Deux individus à moto ont ouvert le feu sur lui à l'aide d'un arme automatique avant de prendre la fuite. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime n'a malheureusement pas survécu.

Si la piste d'un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants est privilégiée par les enquêteurs, ce nouveau drame réactualise le débat sur les moyens mis en place pour lutter contre cette criminalité organisée. Le syndicat Alliance Police a vivement réagi à cette fusillade, dénonçant une politique sécuritaire insuffisante face à la recrudescence de la violence liée aux trafics de drogue. 'Encore une fois, un drame sur fond de narcotrafic… Le gouvernement veut lutter contre ce fléau, mais avec un budget voté au rabais, qui ne prévoit ni effectifs ni moyens supplémentaires, nos forces de l'ordre sont dépassées', alerte le syndicat. Alliance Police réclame des investissements urgents pour renforcer les capacités d'enquête et améliorer la protection des policiers. 'Nous devons travailler en toute sécurité, avec des moyens techniques certes coûteux, mais indispensables pour des investigations plus rapides et plus efficaces. Nous devons arrêter le bricolage.', souligne le syndicat.En 2024, treize affaires similaires ont déjà été enregistrées, un chiffre stable par rapport à 2023. Le procureur de la République de Toulouse, David Charmatz, alertait récemment sur la présence croissante de trafiquants venus d'autres régions, comme Marseille et Perpignan, dans une logique de guerre de territoire





Fusillade Colomiers Toulouse Trafic De Stupéfiants Criminalité Organisée Alliance Police Sécurité

