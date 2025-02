Furie des fans des Mavericks: Expulsions et menaces pour Nico Harrison

Suite à l'échange de Luka Doncic contre Anthony Davis, les supporters des Mavericks ont exprimé leur mécontentement avec virulence à l'American Airlines Center. Plusieurs fans ont été expulsés pour avoir critiqué Nico Harrison, le général manager responsable du transfert.

Un vent de colère a grondé lundi soir dans les travées de l'American Airlines Center de Dallas . Ce mécontentement, né de l'échange controversé de Luka Doncic contre Anthony Davis , a été réprimé de manière sévère. Plusieurs fans des Mavericks ont été expulsés pour avoir critiqué Nico Harrison , le général manager de la franchise responsable de cette opération.

Neuf jours après le transfert, qui reste difficile à digérer pour de nombreux supporters, les frustrations ont atteint leur apogée lors de la réception de Sacramento (128-129), en présence du propriétaire de l'équipe, Patrick Dumont. Un fan a ainsi profité d'être capté par la caméra pour scandé « Fire Nico » (« Virez Nico »). Aussitôt, l'image diffusée sur le grand écran de la salle a changé de plan. Quelques instants plus tard, le même supporter, accompagné de son voisin de siège, a brandi deux pancartes explicites : « Virez Nico ». La sécurité s'est alors intervenue pour les raccompagner vers la sortie, sous les huées du public. Selon le site Dallas News, deux autres fans ont été expulsés de leur place au quatrième quart-temps pour les mêmes raisons. Ces manifestations de mécontentement se sont produites le soir du premier match de Doncic avec les Lakers lors de leur victoire contre Utah. Quelques heures plus tôt, Dallas avait appris la blessure d'Anthony Davis – contre qui il avait été échangé – à l'adducteur gauche et son absence pour plusieurs semaines. De quoi alimenter l'aigreur des fans contre Nico Harrison, devenu l'ennemi public numéro 1 et menacé de mort au point de renforcer sa sécurité. Lundi soir, les joueurs des Mavs ont expliqué ne pas avoir entendu la gronde dans les tribunes, tout en la comprenant. « Vous pouvez comprendre la frustration parce que Luka était si génial, il a grandi ici, donc vous avez l'impression d'avoir grandi avec quelqu'un », a reconnu Klay Thompson. « Cela fait mal de le perdre, surtout contre une équipe de votre conférence. Mais j'ai signé ici, et tous ceux qui en ont eu l'occasion l'ont fait aussi pour une raison, et c'est parce que nous croyons en l'opportunité qui nous attend, et c'est la capacité de gagner. Ce n'est pas notre travail de nous décourager parce que les gens sont contrariés. Notre travail consiste à essayer de les convaincre qu'il y a vraiment de grands jours à venir – pas seulement pour cette année, mais pour les prochaines années. Je crois vraiment que nous pouvons faire quelque chose d'incroyablement spécial. », a-t-il ajouté.





Mavericks Luka Doncic Anthony Davis Nico Harrison Expulsions Fans Dallas

