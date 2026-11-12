Funérailles de Michel Meynard : Castelnau-d'Auzan offre une sépulture après 14 ans d'oubli

Le village de Castelnau-d'Auzan organise les obsèques civiles de Michel Meynard, oublié à la morgue de Toulouse pendant 14 ans. Inhumation prévue le 16 novembre pour lui rendre sa dignité.

Le village gersois de Castelnau-d'Auzan va organiser les funérailles de Michel Meynard, un homme décédé en 2012 et oublié pendant quatorze ans à la morgue de l'hôpital de Rangueil à Toulouse. Cette décision intervient après que la famille du défunt n'a manifesté aucune demande pour récupérer sa dépouille. La commune souhaite ainsi mettre un terme à cette situation inique en offrant une sépulture digne à cet individu sans identité apparente.

Le contexte de la découverte tardive

Michel Meynard a été retrouvé mort chez lui en novembre 2012 dans le village de Castelnau-d'Auzan. Son corps a ensuite été transféré à la morgue de l'hôpital universitaire de Rangueil à Toulouse. L'autopsie avait alors conclu à une cause naturelle, mais la dépouille y est restée stockée pendant plus d'une décennie. C'est lors d'une inspection des cellules réfrigérées en début d'octobre que cette erreur administrative majeure a été signalée.

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La réponse de la municipalité gersoise

La maire de la commune, Virginie Busipelli-Beyries, a confirmé que aucune famille ne s'est manifestée auprès du CHU ou de la mairie malgré le délai raisonnable laissé. Son père, l'ancien maire Philippe Beyries, avait pourtant contacté les autorités en 2013. Face à ce silence, la municipalité a décidé de prendre en charge les obsèques en vertu de l'obligation légale de s'occuper des indigents et des sans-famille. Cette mesure vise à corriger l'oubli administratif durable.

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Organisation des obsèques civiles

Les funérailles se dérouleront le lundi 16 novembre à 15 heures 30 au cimetière Saint-Joseph de Castelnau-d'Auzan. Le village a opté pour un cérémonial civil, ne connaissant pas les convictions religieuses du défunt. Les pompes funèbres Novarini, avec le soutien du CHU de Toulouse-Rangueil,协助ont dans l'organisation. Un faire-part a même été diffusé pour permettre aux anciens connaissances de rendre un dernier hommage.

Enjeux humains et procédures futures

La dépouille de Michel Meynard reposera dans une sépulture classique mais digne au sein du cimetière communal. Virginie Busipelli-Beyries a souligné l'importance de rendre sa dignité à un homme qui a été oublié deux fois par la société. Les agents communaux qui l'ont connu ont été invités à participer à cette cérémonie. Cette affaire met en lumière les failles persistantes dans la gestion des corps non réclamés dans les établissements hospitaliers français.