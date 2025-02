Funérailles d'Emile : Hommage rendu à la Basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Les funérailles du petit Emile, disparu au Haut-Vernet en juillet 2023, ont eu lieu le 8 février 2025 à la basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. L'abbé Louis le Morvan a tenu une homélie touchante, s'adressant directement aux parents d'Emile, Marie et Colomban Soleil.

Les événements remontent au mois de juillet 2023, mais ce n'est que le 8 février 2025 que les funérailles du petit Emile ont eu lieu. Pour rappel, le jeune garçon de deux ans et demi avait disparu au Haut-Vernet , alors qu'il était en vacances chez ses grands-parents. Malgré tous les moyens déployés par les forces de l'ordre et les habitants, dont beaucoup se sont mobilisés lors de nombreuses recherches, Emile n'a pas été retrouvé avant plusieurs mois.

C'est en mars 2024 qu'une randonneuse est tombée par hasard sur des ossements qui lui appartenaient. Cette triste découverte a apporté quelques réponses à la famille d'Emile, mais de nombreuses questions subsistent. Ces questions ont cependant été mises de côté le temps des obsèques d'Emile, qui se sont déroulées à la basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le Var. Comme le rapporte le site Le Pèlerin, c'est l'abbé Louis le Morvan, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre, qui a invité toutes les personnes présentes à se recueillir. Et il ne fait aucun doute que ses mots, tournés vers le confort, ont tout de même dû être difficiles à entendre pour les parents du petit Emile. Au fil de son homélie, l'abbé s'est notamment adressé à Marie et Colomban Soleil à plusieurs reprises. 'Cher Colomban, chère Marie, le choix de cette messe votive a été facilité par quelques frappantes similitudes avec ce que vécurent St. Joseph et la Vierge Marie. C'est aussi pour vous, aujourd'hui, la fin du cycle de l'enfance d’Émile' a-t-il déclaré à son assemblée en plein recueillement. Et de reprendre : 'Vous allez porter en terre son petit corps, ce corps retrouvé hélas partiellement le 31 mars dernier, jour de Pâques, jour donc où vous avez appris que son âme était déjà parvenue tout entière au bonheur éternel du Ciel'. Des souvenirs douloureux pour les parents d’Emile qui ont pu croire, jusqu’à la découverte des ossements et des vêtements de leur fils, qu'un espoir subsistait.Pour certains bénévoles cependant, il semble presque normal que les recherches aient été infructueuses. Des voisins du Vernet, qui se sont récemment exprimés auprès de BFMTV, sont en effet revenus sur les recherches qui ont été faites après la disparition d’Emile. Selon eux, il aurait été compliqué de retrouver un si petit enfant dans une étendue si vaste





