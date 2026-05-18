Fulli offre un badge télépéage avec frais de gestion France réduits

Fulli propose un modèle de télépéage à coût maîtrisé avec la mise en service à 0 € pendant 12 mois et une réduction de 33,80 € sur la première année. Le badge se fixe sur le pare-brise avec un adhésif fourni et détecte automatiquement les voies dédiées sans arrêt ni manipulation. Avec la généralisation des péages en flux libre et la montée des coûts de déplacement, disposer d'un badge sans frais fixes devient un arbitrage budgétaire difficile à ignorer. L'application mobile Fulli permet aussi de suivre ses trajets et gérer son compte depuis un smartphone pour une plus grande transparence sur ses dépenses.

Avec les départs estivaux qui approchent et une facture de carburant qui ne faiblit pas, le télépéage à coût maîtrisé retrouve tout son sens. Fulli efface les frais de mise en service et offre 12 mois de gestion France sur son badge Nomade.

Voici le badge Fulli Nomade avec 12 mois de gestion France offerts et la mise en service à 0 € chez Fulli ! Chaque été, les autoroutes françaises enregistrent leurs pics de fréquentation, et les files aux barrières de péage s'allongent proportionnellement. Le badge Fulli Nomade répond à ce problème avec un modèle simple : vous ne payez les frais de gestion que les mois où vous l'utilisez réellement.

Pour l'été 2026, l'offre va plus loin en effaçant aussi les frais de mise en service (11 €) et en offrant 12 mois de gestion France, ce qui rend ce modèle sans engagement séduisant aussi bien les conducteurs occasionnels qui prennent l'autoroute quelques fois par an que les habitués des départs vers l'Espagne ou le Portugal





Clubic / 🏆 10. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Télépéage Prix Garage Gain Frigerie Plateforme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Avec plus de 500 avis, cette machine à glace Ninja fait trembler internet avec son prixEt si vous rafraîchissiez sérieusement votre été ? Faites-le sans partir loin ni trop dépenser avec une offre incroyable de Cdiscount sur la machine à glace Ninja Slushi FS301EU.

Read more »

Vacances d’été : évitez les bouchons grâce au pass télépéage Fulli gratuit pendant 8 moisAlors que la question des grandes vacances se pose, Fulli dégaine 2 offres qui vont vous faire revoir toute l’organisation de votre trajet e

Read more »

Basket Landes : le sacre avec le meilleur public de France était à MitterrandDans le chaudron de François-Mitterrand, les Landaises ont écrit un peu plus leur histoire. En grande partie grâce à leurs formidables supporteurs

Read more »

Use Fulli's Telepage Autorouter Pass with Free Charges for 8 MonthsGet the opportunity to use all the Telepage Autorouter priority lanes in France without any additional charges for 8 months. After the free period, charges are only 1.90 EUR per month, regardless of the number of trips. The pass also allows you to use it in Spain and Portugal.

Read more »