Au cours des vacances, les gares des péages autoroutiers sont généralement très surchargées. Les automobilistes doivent accepter de longues files d'attente et de payer des frais supplémentaires pour leurs déplacements. Mais ce ne sera plus le cas avec l'offre Fulli Nomade. En utilisant les voies prioritaires détaillées avec la lettre 't', telles que Télépéage, les trajets en autoroute et autoroutiers ne vous coûteront pas un sou pendant 8 mois! Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Commencez à réserver vos vacances dès maintenant!

Comme chaque année pendant les vacances , les gares des péages routiers predecessifs seront tout-à-fait saturées, requérant de la patience afin d'effectuer votre route. Cependant, vous pouvez échapper à tout ceci en dépit de frais supplementation grâce à l'offre Fulli Nomade.

Pour ce faire, le seul solution est d'être capable de faire usage des voies prioritaires reconnaissables à la lettre ‘t’, de par exemple, Télépéage. Si ce privilège a un coût, la société Fulli vous le fait cadeau pendant une période de 8 mois. En effet, le Pass Télépéage Fulli Nomade vous autorise de faire usage de toutes les autoroutes de France et d'effectuer vos itinéraires sans avoir à vous arrêter.

Tout ce que vous avez à faire, c'est de ralentir à hauteur de 30 km/h. Votre badge installe à l'arrière de votre pare-brise procèdera alors par le paiement automatique de votre trajet autoroutier sans frais supplementation. Vous noterez que la mise en service et l'envoi de ce boîtier sont offerts. Plus de plus, le Pass Télépéage Fulli Nomade est indemnify par la durée de vie.

Après la période de 8 mois offertes, les frais de gestion de l'utilisation du Pass Télépéage Fulli Nomade sur les autoroutes de France sont 1,90 euro, quel que soit le nombre de passage aux gares de péage. Bien entendu, en cas de non utilité, aucuns frais ne s'appliquent. Autre avantage majeur, vous pouvez également utiliser votre Pass Télépéage Fulli Nomade sur toutes les autoroutes d'Espagne et du Portugal.

L'utilisation est strictement identique si ce n'est les frais de gestion qui sont de 2,40 euros, toujours pour le mois entier et sans frais en cas de non utilité. Après avoir roulé, il va falloir vous garer. Là encore, le Pass Télépéage Fulli Nomade vous permet de régler facilement sans avoir à passer à la borne, et ceci dans plus de 900 parkings aussi bien en France qu'en Espagne et au Portugal.

Ne subissez plus les bouchons en profitant du Pass Télépéage Fulli Nomade qui bénéficie de frais de gestion offerts sur les autoroutes de France pendant une période de 8 mois. Cet contenu a été créé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV. L'équipe shopping est indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer





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