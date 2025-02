Fuite nocturne et baignade improvisée: Un automobiliste en difficulté

Un automobiliste arrêté pour un contrôle routier a tenté de fuir les gendarmes, menant à une poursuite et une chute. Il a tenté de se cacher dans l'eau mais a été arrêté.

Un automobiliste récalcitrant a vécu une nuit mouvementée qui s'est terminée dans les eaux sombres d'un étang. Le drame a commencé vers 1 heure du matin, dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 février, lorsque les gendarmes de Lunel ont décidé de contrôler un automobiliste qui avait l'habitude d'oublier ses clignotants. Vérification faite, le véhicule n'était pas assuré, ce qui a provoqué une réaction inattendue de la part du conducteur.

Face aux gyrophares de la gendarmerie, l'automobiliste a décidé de prendre la fuite sur la D62 à la sortie de La Grande-Motte. Il s'est engagé sur la RD61 à contresens et a finalement bifurqué sur un petit chemin, menant aux étangs, sur la commune de Marsillargues. Sa course tragique s'est achevée contre un arbre au pied duquel il a abandonné son véhicule et tenté de s'enfuir à pied. Les gendarmes, arrivés sur les lieux, ont immédiatement lancé une recherche. Finalement, ils ont découvert le conducteur dans l'eau où il avait essayé de se cacher. Interpellé par les forces de l'ordre, visiblement trempé et probablement souffrant du froid, il a été placé en garde à vue. Les premières investigations ont révélé que ce trentenaire était interdit de paraître dans l'Hérault et le Gard, que son permis était suspendu et qu'il était positif au THC et à la cocaïne. De plus, il a commis de multiples infractions au code de la route, notamment le refus d'obtempérer, la mise en danger de la vie d'autrui, la conduite sans assurance et la conduite à une vitesse excessive. Il sera présenté devant la justice dans les prochains jours





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Fuite Gendarmerie Accident Drogue Conduite Sans Assurance

France Dernières Nouvelles, France Actualités

