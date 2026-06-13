Fuite des protections d'écran des Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Flip 8 : les formats se précisent

Une fuite de protections d'écran dévoile les formats des trois prochains smartphones pliables de Samsung : Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Flip 8. Le Z Fold 8 adopte un format passeport plus large, tandis que l'Ultra reste classique et le Flip conserve sa compacité.

Dans moins de deux mois, Samsung dévoilera ses trois nouveaux smartphones pliables lors d'un événement très attendu. Une fuite récente, partagée par le célèbre leaker Ice Universe , révèle des protections d'écran de ces appareils, permettant d'appréhender leurs formats respectifs.

Les trois modèles en question sont le Galaxy Z Flip 8, le Galaxy Z Fold 8 (au format passeport) et le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Cette fuite est particulièrement intéressante car elle confirme les rumeurs selon lesquelles Samsung modifierait en profondeur sa gamme pliable. Le Galaxy Z Fold 8, anciennement connu sous le nom de code "Wide", adopte un format plus large, similaire à celui d'un passeport.

Cet écran externe agrandi permettra une utilisation plus confortable sans avoir à déplier le téléphone. Selon Ice Universe, ce format pourrait devenir la norme pour les futurs pliables, d'autant que le premier iPhone pliable utiliserait un format similaire. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra, quant à lui, conserverait un format plus classique mais avec des caractéristiques haut de gamme.

Enfin, le Galaxy Z Flip 8, le modèle clapet, semble garder un format compact similaire à son prédécesseur. Ces informations sont cruciales pour comprendre la stratégie de Samsung. L'entreprise semble vouloir segmenter son offre : un modèle grand public avec le Z Fold 8 au format passeport, un modèle ultra premium avec le Z Fold 8 Ultra, et un modèle pliable compact avec le Z Flip 8.

Cette diversification pourrait permettre à Samsung de conquérir de nouveaux segments de marché, notamment ceux qui hésitaient encore à cause du format étroit des précédents Fold. Avec des écrans protecteurs révélant ces proportions, les consommateurs peuvent déjà imaginer ce que sera l'avenir des smartphones pliables. La question reste de savoir si Samsung parviendra à innover suffisamment pour garder une longueur d'avance sur ses concurrents, notamment chinois





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Samsung Galaxy Z Fold 8 Smartphone Pliable Fuite Ice Universe

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