Une importante fuite de gaz se déclare près de l'école du Bon Pasteur à Pont-l'Évêque le 24 novembre 2026. 600 foyers sont privés de gaz et l'établissement scolaire reste confiné par sécurité.

Une grave incident technique a secoué la ville de Pont-l'Évêque dans le département du Calvados en ce mardi 24 novembre 2026. Vers 14 heures, une importante fuite de gaz s'est déclarée au 14 rue du Long-Clos, à proximité immédiate de l'école du Bon Pasteur, perturbant brutalement la vie locale et déclenchant un vaste dispositif de secours.

Déclenchement et confinement de l'école du Bon Pasteur

L'établissement scolaire situé sur les lieux a été immédiatement placé en confinement strict par les autorités compétentes. Ce dispositif de sécurité critique a concerné 278 personnes se trouvant à l'intérieur de l'école du Bon Pasteur au moment de la détection du problème. Les élèves et le personnel ont été maintenus à l'intérieur des bâtiments en attendant la résolution de la situation et le déblocage de l'enceinte scolaire par les services de secours.

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Intervention massive des pompiers et des réseaux

La fuite, identifiée comme importante dès les premières minutes grâce au bruit distinctif de la dépressurisation, était liée à des travaux en cours rue du Long-Clos, juste en face du restaurant La Station. En réponse à l'urgence, les pompiers ont activé la procédure gaz renforcée avec une présence imposante de seize sapeurs-pompiers sur place. Deux engins d'incendie et de secours ainsi qu'un véhicule de commandement ont été déployés pour gérer l'alerte, accompagnés d'une ambulance pour assurer la sécurité sanitaire des intervenants et des riverains.

Copie concertée des réseaux et de la police

La gestion de la crise a mobilisé une coopération étroite entre plusieurs entités techniques et policières. L'opérateur de réseau GRDF et le gestionnaire de distribution Enedis ont été alertés pour intervenir sur les canalisations. La police municipale et la gendarmerie ont sécurisé le périmètre, tandis qu'un représentant de la mairie de Pont-l'Évêque supervisait la coordination des actions, garantissant une réponse coordonnée face à ce type d'infrastructure à risque.

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Conséquences majeures pour les 600 foyers et le quartier

Les conséquences pour la population locale sont significatives, avec une coupure de gaz déclarée par la mairie pour environ 600 foyers situés dans les quartiers environnants. Cette privation d'énergie s'étend jusqu'à ce que la situation soit entièrement maîtrisée et les réparations validées. La circulation a également été fortement impactée, les rues du Long Clos et de la Gare étant fermées à tout trafic automobile pour permettre l'accès des engins de secours et assurer la sécurité des piétons durant toute la durée de l'intervention.

Évolution de la situation et fermeture des canalisations

Vers 16 heures, l'analyse de la situation indiquait que la fuite importante avait été identifiée et résorbée grâce à la fermeture des canalisations concernées. Cependant, les services de secours précisent que l'intervention technique et de vérification n'était pas encore terminée à cette heure. Le quartier reste sous surveillance pour s'assurer de l'absence de tout risque résiduel avant un retour progressif à la normale pour les habitants et les commerçants de cette zone de Pont-l'Évêque.