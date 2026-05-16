Fuite de données massive de 1,6 million de réservations ciblant La France du Nord au Sud

Le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a confirmé une fuite de données touchant 4,5 millions de clients. Un pirate revendique 1,6 million de réservations siphonnées sur la plateforme La France du Nord au Sud. Le groupe a déposé plainte et alerté la CNIL le 15 mai 2026. Les données ont été aspirées entre le 14 mai et le 15 mai 2026. Aucune donnée bancaire ni adresse e-mail n'ont en revanche fuité.

Le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a confirmé une fuite de données affectant 4,5 millions de clients. Un pirate revendique avoir siphonné 1,6 million de réservations sur la plateforme La France du Nord au Sud.

Le groupe a déposé plainte et informé la CNIL le 15 mai 2026. Selon le groupe, 1,6 million de réservations ont été exposées, ainsi qu'un historique pouvant remonter à dix ans. L'attaque est aperçue comme une vulnérabilité de type IDOR, ce qui signifie qu'un utilisateur authentifié a été capable de modifier un identifiant fourni par l'application et récupérer l'objet correspondant sans que le serveur vérifie ses droits.

Un attaquant automatisait alors la requête, boucle sur les identifiants successifs et siphonnait l'intégralité d'une base. Le groupe a identifié cette faille sans l'avoir détecté, puis l'a prévenue à Maeva. Le pirate affirme avoir purgé l'attaque pendant trois semaines avant d'être bloqué





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