Fuite de Connecteur sur RTX 5090 : L'Avertissement de Nvidia

Un joueur a vécu une mésaventure avec sa nouvelle RTX 5090 lorsque le connecteur d'alimentation a fondu. L'incident met en lumière la nécessité d'utiliser des câbles d'alimentation officiels et la pression exercée sur les composants pour répondre aux besoins croissants en puissance.

Une odeur de brûlé, un PC qui chauffe anormalement, et 2000 € de matériel qui auraient pu partir en fumée. C'est la mésaventure qu'a vécue un joueur avec sa toute nouvelle RTX 5090 . Tout a commencé lorsqu'une odeur suspecte a commencé à se répandre dans la pièce. Heureusement, il a eu le bon réflexe : éteindre immédiatement son PC. En ouvrant son boîtier, il a découvert l'ampleur des dégâts — le connecteur d'alimentation a littéralement fondu des deux côtés.

Voici où l'histoire devient intéressante. Le câble qui a fondu n'était pas celui fourni par Nvidia, mais un modèle Moddiy. Sur le papier, ce câble semblait parfait : compatible ATX 3.0, PCIe 5.0, capable de supporter 600 W... Notre joueur l'avait même utilisé pendant deux ans avec sa RTX 4090 sans le moindre souci. Avec un connecteur en angle côté carte graphique, ce câble offrait apparemment une grande flexibilité et semblait idéal pour les cartes graphiques haut de gamme comme la RTX 5090. Cependant, les différences de conception entre les câbles officiels Nvidia et les câbles tiers peuvent être importantes. Nvidia a spécialement conçu son câble pour éviter les problèmes rencontrés sur la génération précédente. Bref, ne faites pas l'économie du câble officiel. Oui, plus de 2000 € c'est déjà un sacré budget, mais ce n'est vraiment pas le moment de gratter sur les accessoires. Vérifiez régulièrement vos branchements. Un connecteur mal enfoncé, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et si le problème était chez Nvidia ? Rappelons aussi au passage que le connecteur MicroFit était initialement conçu pour supporter 5 ampères par pin. Un chiffre qui ne faisait débat pour personne jusqu'en 2019. C'était la limite, point. Mais voilà, sous la pression (celle du marché, pas électrique), on a commencé à jouer avec les chiffres : en 2025, on est à 10,5 A théoriques. Ce n'est pas tant le câble tiers qui pose problème ici. C'est la philosophie même de Nvidia : pousser toujours plus loin des composants qui n'ont pas été conçus pour ça. La vraie question n'est pas de savoir si le câble était officiel ou non. La vraie question est : jusqu'où Nvidia va-t-il pousser ces connecteurs avant qu'un incident grave ne se produise





