Fuite amoureuse ratée : un scooter et un homme de 40 ans interpellés à Montauban

Un homme de 40 ans a été arrêté par les policiers municipaux de Montauban après une course-poursuite à scooter peu glorieuse. L'homme roulait sans permis, sans assurance et avec un feu arrière éteint.

Le 14 février 2025, jour de Saint-Valentin, l'atmosphère était loin d'être romantique dans la rue du Général-Sarrail à Montauban , dans le Tarn-et-Garonne. Vers 12 h 05, les policiers municipaux sont tombés sur un drôle de Valentin : un homme de 40 ans, agrippé au guidon d'un deux-roues 125 cm³. Et tout indiquait qu'il roulait en infraction : pas de permis, pas d'assurance, et un feu arrière éteint comme ses chances de s'en sortir sans ennuis. Il accélère... mais la fuite reste brève.

Les policiers décident de l'arrêter pour contrôle. Mais au lieu de coopérer, le quadragénaire décide de jouer les fugitifs : poignée dans l'angle, il prend la poudre d'escampette. Sirènes, klaxons... Rien n'y fait. Pendant quelques minutes, c'est un véritable rodéo en plein cœur de Montauban. Mais la course est éphémère. Le fuyard est rattrapé et menotté : fin de partie. L'homme est placé en garde à vue. Et sous les néons froids du commissariat, il ne joue plus les durs. Face aux questions, il craque : oui, il roulait sans permis. Oui, il savait que son scooter était en infraction. Oui, il a tout fait pour fuir. Le 24 juillet 2025, il devra s'expliquer devant le délégué du procureur de la République de Montauban. Une ordonnance pénale l'attend, avec sûrement une amende salée. Pendant ce temps, son deux-roues a déjà trouvé une place... en fourrière





