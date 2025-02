Frustration de Quentin Fillon Maillet pour son absence au relais mixte aux Mondiaux

Quentin Fillon Maillet, champion français de biathlon, a exprimé sa frustration sur son exclusion du relais mixte lors des Championnats du monde 2025 à Lenzerheide. Le staff français a privilégié Eric Perrot et Emilien Jacquelin, basés sur le classement général de la Coupe du monde.

Championnats du monde de biathlon 2025 à Lenzerheide, l'épreuve de relais mixte a donné lieu à une surprise, avec l'absence du français Quentin Fillon Maillet , habituel du relais, remplacé par Emilien Jacquelin et Eric Perrot. Cette décision a suscité une vive réaction de la part du champion, visiblement frustré. 'C'est au staff que j'en veux', a déclaré Fillon Maillet. Il a rappelé qu'il avait participé à d'excellents relais cette année et qu'il avait bien mérité sa place.

Le staff tricolore a justifié son choix en privilégiant la logique sportive, en se basant sur le classement général de la Coupe du monde. La densité des groupes masculin et féminin dans le biathlon français rend complexe la sélection du relais mixte. Chez les femmes, cinq athlètes, dont Julia Simon, Jeanne Richard, Océane Michelon et Justine Braisaz-Bouchet, se disputent les deux places. Chez les hommes, la décision était plus difficile, même si le classement général indiquait clairement Eric Perrot et Emilien Jacquelin comme les meilleurs choix.Pourtant, la présence de Quentin Fillon Maillet et de Fabien Claude dans le relais était envisageable. L'équipe de France avait remporté le titre mondial sur le relais mixte l'année dernière avec Fillon Maillet, Eric Perrot, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet. La décision de laisser Fillon Maillet sur la touche marque la première fois depuis 2019 qu'il n'est pas aligné dans le relais mixte pour une compétition internationale majeure





