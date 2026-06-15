Frustration catalane après nul contre le Cap-Vert

La presse catalane a exprimé sa frustration après le nul concédé par l'Espagne face au Cap-Vert (0-0) ce lundi lors du Mondial 2026. Le résultat frustrant et le niveau de jeu affiché par la Roja inquiètent les médias ibériques.

La presse catalane a exprimé sa frustration après le nul concédé par l' Espagne face au Cap-Vert (0-0) ce lundi lors du Mondial 2026 . En plus du résultat frustrant, le niveau de jeu affiché par la Roja inquiète.

Présentée comme une grande favorite du tournoi estival, la Roja a déçu et a signé une grosse contre-performance malgré le retour sur les terrains de. De quoi provoquer la colère des médias ibériques après ce raté de la sélection dirigée par Luis de la Fuente. La une numérique montre une photo de Ferran Torres en train de se prendre la tête entre les mains et accompagnée du titre 'petardazo' pour signifier l'explosion de cette équipe espagnole.

Dans le papier qui accompagne ce titre, la Roja a même 'fait naufrage' pour cette entrée en lice catastrophique et où la sélection a semblé 'sans âme' lors d'un 'triste match nul'. Au point que si le journal As rappelle que les prédictions font de l'Espagne le futur vainqueur de la compétition, ce début de Mondial ressemble plutôt à la montée de l'Angliru en référence au mythique col situé dans les Asturies.

Le ton est le même et on enrage contre cet accident industriel contre le Cap-Vert.

'Un désastre pour commencer', pointe même le journal en une de son site internet. Là encore, le manque d'allant offensif de la Roja est pointé du doigt.

'L'équipe espagnole, méconnaissable, dépourvue de football et de ressources est incapable de battre le Cap-Vert, protagoniste d'un miracle', fracasse même le quotidien madrilène. Plusieurs choix tactiques de La presse catalane n'est pas forcément plus clémente avec cette Roja décevante.

Néanmoins, on note aussi que le raté est aussi lié au gros match des Requins Bleus.

'L'Espagne se heurte au Cap-Vert', titre ainsi le journal avant de continuer sur la bravoure du gardien Vozinha et des siens : 'L'équipe de Luis de la Fuente n'a pas réussi à percer la défense capverdienne, très solide, qui n'a laissé que peu d'espaces aux Espagnols'. S'il reconnait la domination totale de l'Espagne sur ce match, le quotidien catalan a également rappelé tous les occasions ratées par Ferran Torres, Mikel Oyarzabal et consort.

Quel début catastrophique pour la sélection espagnole à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada ! La Roja n'a pu faire mieux qu'un match nul à Atlanta contre le Cap-Vert (0-0), pourtant considéré comme l'adversaire le plus abordable du groupe H. L'Espagne n'a jamais baissé les bras, mais elle s'est heurtée à une défense adverse impénétrable, notamment grâce à une prestation exceptionnelle du gardien Vozinha, qui a terminé la rencontre en larmes et a été élu MVP





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mondial 2026 Espagne Cap-Vert Roja Luis De La Fuente Ferran Torres Mikel Oyarzabal Gros Match Des Requins Bleus Désastre Accident Industriel Nul Match Nul Niveau De Jeu Grosse Contre-Performance Frustration Col Angliru Gros Match Des Requins Bleus Désastre Accident Industriel Nul Match Nul Niveau De Jeu Grosse Contre-Performance Frustration Col Angliru

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Espagne favorite contre le Cap-Vert pour son entrée en Coupe du monde 2026L'Espagne, championne d'Europe en titre, aborde la Coupe du monde 2026 en favorite face au Cap-Vert, qui participe pour la première fois à ce tournoi. La Roja reste sur une série de 28 matchs sans défaite. Le Cap-Vert espère devenir la première nation africaine à atteindre les phases éliminatoires lors de ses débuts.

Read more »

Cap-Vert - Espagne : diffusion TV et horaire du match de Coupe du Monde 2026L'Espagne, grande favorite du groupe H, affronte le Cap-Vert pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026. Diffusion en direct sur beIN Sports, à 18h00 heure française, depuis Atlanta.

Read more »

[Podcasts] Fin de match d'Espagne - Cap-Vert en intégralitéLe sujet fort de l'actualité foot du jour vu par Jérôme Rothen et la Dream Team.

Read more »

Espagne confrontée au Cap-Vert en Coupe du Monde 2026L'Espagne vient d'affronter le Cap-Vert dans le cadre du 2026 de la Coupe du Monde, tenue le 15 juin 2026 à 18h00 au Mercedes-Benz Stadium. L'arbitre Adham Makhadmeh a officié la rencontre.

Read more »